Kiberbűnözés

Nyomoz az FBI a Trónok harcát kiszivárogtató hackerek után

Fotó: HBO

Egy hete derült ki, hogy kibertámadás érte az HBO-t, a hackerek állítása szerint 1,5 terrabájtnyi adatot loptak el a csatorna szervereiről. Ez csaknem hétszer akkora adatmennyiség, mint amit 2014-ben loptak el a Sonytól, persze még nem lehet pontosan tudni, mennyire kényes információk kerültek a sámítógépes kalózokhoz - írja az Independent.

Nem sokkal később fel is került a netre a Trónok harca következő részének szkriptje, majd a teljes epizód is. Az ügy ezzel persze korántsem ért véget, a támadók további szivárogtatásokat ígértek, és nemcsak forgatókönyvekről van szó. A lap szerint a hackerek az HBO egyik vezetőjének személyes adataihoz is hozzáfértek, beleértve az üzleti és egésszségbiztosítási részleteket.

A The Hollywood Rreporter szerint a csatornánál attól félnek, hogy hamarosan elkezdenek emaileket is szivárogtatni, ahogy az a Sonynál is történt. Nem véletlen, hogy a Mandiant nevű kiberbiztonsági cég mellett már az FBI-t is bevonták a nyomozásba.