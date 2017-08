Internet

A Telenor felvette kínálatába a Digitális jólét alapcsomagot

2017.08.02

A Telenor elsőként vette fel mobilinternetes kínálatába a Digitális jólét alapcsomagot - jelentette be kedden Budapesten Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos, amikor az erről szóló dokumentumot aláírta Alexandra Reichhel, a távközlési társaság vezérigazgatójával..



Deutsch Tamás hangsúlyozta: a cél az, hogy a digitalizáció révén Európa egyik legversenyképesebb, legnagyobb növekedést produkáló államává váljon Magyarország.



Az internethasználatnak szerepe van a polgárok közötti esélyegyenlőtlenségek oldásában is, ennek eszköze a Digitális jólét alapcsomag - mondta.



A miniszterelnöki biztos megemlítette, hogy az internet-felhasználók aránya másfél év alatt hat százalékkal, 72-ről 78 százalékra emelkedett Magyarországon, miközben jövő január elsejére - a két ütemben végrehajtott áfacsökkentés és a Digitális jólét alapcsomag bevezetésének eredményeként - az árak 13 hónap alatt 30-35 százalékkal esnek.



Alexandra Reich azt emelte ki, hogy a csomag egyszerre kínál megoldást az internetet még nem használók három problémájára: megmutatja a világháló használatának előnyeit, egyúttal megfizethető árú csomagot és eszközt kínál nekik.



Hangsúlyozta: a 16 és 74 év közötti lakosság azon 18 százalékát szólítják meg ezzel a csomaggal, amely ma még nem internet-felhasználó, kiemelve, hogy ezek az ügyfelek ugyanolyan színvonalú szolgáltatást kapnak, mint a más csomagokra előfizető társaik.



A vezérigazgató megjegyezte, a magyarországi mobilinternet-használat nem csupán a nyugat-európai, de a bulgáriai, a montenegrói vagy a szerbiai átlag mögött is elmarad, most ezt a különbséget szeretnék csökkenteni.

Az eseményen elhangzott: a Telenor három ajánlata kapja meg a Digitális jólét alapcsomag logót, ezek közül egy feltöltőkártyás, kettő előfizetéses megoldás, utóbbiak egyike beszélgetést is, míg a másik csak adatforgalmat tartalmaz.



Június elejétől pályázhatnak a szolgáltatók az állami tulajdonú védjegy használatára. Deutsch Tamás ennek bejelentésekor felidézte: idén január elsején a korábbi 27-ről 18 százalékra mérséklődött, a jövő év első napjával pedig öt százalékra csökken az internetszolgáltatás áfája.



Akkor szólt arról is: minden nagy és közepes szolgáltató közölte már, hogy napokon belül pályázik a programba belépésre, többek pedig annak a szándékuknak is hangot adtak, hogy a legkisebbet meghaladó mértékű kedvezményt adnak az e csomagot választó ügyfeleiknek. Megjegyezte, a legutóbbi kutatások szerint másfél millió ember nem nethasználó, és 14 százalékuk anyagi okokkal magyarázza ezt.



Június 28-án, a hazai szolgáltatók közül elsőként a UPC Magyarország első emberével írt alá megállapodást az újabb internet-előfizetők bevonását célzó Digitális jólét alapcsomag védjegyének használatáról Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos. A Telenor a hatodik cég, amely megszerezte a program védjegyhasználatának jogát.