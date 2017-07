Hekkelhető jegy

Szétszedik a BKK-t és a T-Systems-t a közösségi oldalakon

Kitört a háború a BKK és a T-Systems Facebook-oldalán, miután kiderült, hogy a BKK e-jegyrendszerének lebuktatója ellen eljárás indult, miután éjjel bevitték a rendőrségre. 2017.07.21

Mint arról már a ma.hu is beszámolt, egy fiatalember képes volt manipulálni a BKK online jegyrendszerét úgy, hogy 50 forintét vehetett bérletet. A hibára fel is hívta a figyelmet, ráadásul a bérlettel sosem utazott (részben azért, mert elmondása szerint Budapesttől eleve 300 kilométerre lakik), mégis feljelentést tettek ellene. Cikkünkre a BKK is reagált.



Azóta kiderült, éjjel bevitték és gyanúsítottként hallgatták ki a fiatalembert a rendőrök.



Apple, Instagram, Microsoft – rengeteg olyan cég van, ahol direkt pénzjutalom jár annak, aki megtalál egy ilyen hibát, úgynevezett bug-ot. De ha ne is jár azért pénz, hogy egy 18 éves hobbi-informatikus egy próba után azonnal bejelenti a BKK-nak, hogy a webes fizetési rendszerében hiba van, akkor sem illik éjszaka előállítani és a rendőrségre berángatni.



A Facebook közössége nem is hagyta annyiban a dolgot. Azt nem tudni, hogy szervezett megmozdulás van-e mögötte, de mindenesetre folyamatosak a kommentek mind a BKK, mind a rendszert fejlesztő T-Systems oldalán. Az internet népe úgy tűnik, kiakadt.

A T-Systems Facebook-oldalán a posztok alatt kommentelnek:



"Bar ti tudtok a legtöbbet a cellainformaciokrol, de azert börtönbe nem kellett volna küldeni szegeny sracot"



"Vagy dilettánsok vagytok vagy a vezetőségetek képtelen felelősséget vállalni a saját sz@rját illetően. Gratulálok."



"Remélem, akkor a helpdesk-nél a hibabejelentésekkel foglalkozókat is átképzitek profi feljelentőkké! Agyhalottak, azt hiszitek, erről nem lesz nemzetközi hír? Nem dolgozik ott egy PR-os sem, akinek esze is van? Jól lejárattátok magatokat, nyugi, lesz ennek még pénzben mérhető böjtje, azt garantálom! Csak azt nem tudom, hogy ha már a srác ekkora bűnt követett el, akkor a ti programozóitok, szintén adatbiztonsági alapon mekkorát? Őket majd az udvaron lövetitek agyon? Mondjuk ők rászolgáltak."