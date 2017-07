Tudás=hatalom

Magyar diákok nyerték a rangos robotépítő versenyt Washingtonban

A budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium csapata nyerte meg Washingtonban a First Global Challenge elnevezésű versenyt, ahová a világ 162 országából érkeztek 15-18 év közötti diákokból álló csapatok, hogy robotépítésben összevessék tudásukat - írja a 444. Magyar idő szerint szerdára virradó éjjel hirdették ki az eredményt.

A különböző országokból érkező diákokat közös csapatokba sorsolták, így másokkal közösen dolgozva kellett feladatokat megoldaniuk, ami egy nagy, globális kihíváshoz kapcsolódott. Az idei kihívás az volt, hogy tiszta ivóvízhez biztosítsanak hozzáférést, ami egy szimbolikus golyógyűjtő feladatban jelent meg, amit az épített robotokkal kellett kivitelezni.

A versenyre Magyarországról már korábban neveztek a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium robotépítői, a fazekasos diákok így Team Europe név alatt indulhattak Európát képviselve. Ezzel Magyarország lett az egyetlen európai ország, amit két csapat is képviselte a versenyen.

A Fazekasban 2003 óta működik robotépítő szakkör RoboTeam néven, több helyezést is elértek már versenyeken, de legtöbbször Lego-ból építkeztek. Washingtonban viszont a szervezők által biztosított alapanyagokból kellett dolgozniuk. A diákok amerikai utazását közösségi finanszírozással oldották meg.