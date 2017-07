Nagy testvér

A Facebook akkor is nyomon követheti, ha kijelentkezik

Fotó: AFP

A Facebook javára ítélt egy amerikai bíró abban a perben, amelyben azzal vádolták a céget, hogy kijelentkezés után is nyomon követi a felhasználó böngészési adatait - írja a Guardian.

A felperesek azt kifogásolták, hogy a Facebook a más oldalakon megjelenő "like" gombok segítségével figyeli online tevékenységüket, és ezáltal részletes elemzést tudtak készíteni a böngészési szokásaikról. A vád szerint a Facebook ezzel megsértette az adatvédelmi törvényeket.

A San José-i Edward Davila bíró elutasította a keresetet, mert a felpereseknek nem sikerült bizonyítaniuk, hogy jogos elvárásuk volt a magánélet tiszteletben tartására, illetve hogy bármilyen gazdasági kárt vagy veszteséget szenvedtek volna.

A bíró szerint a felperesek akár inkognitó módban is használhatták volna a böngészőjüket, és nem tudták azt sem bizonyítani, hogy a Facebook illegálisan figyelte meg őket.

Mivel a like gomb megnyomásakor az adott oldal és a Facebook számára is megküldik az adatokat, Davila szerint egyik fél sem vádolható azzal, hogy nyomon követi a felhasználót - annál is kevésbé, mivel a regisztráció során elfogadta a felhasználási feltételeket.