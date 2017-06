Hackertámadás

Zsarolóvírus - Izraelben kórházakra csaptak le a hackerek

hirdetés

Több izraeli kórházat hackerek vettek célba szerda éjjel, de a támadást visszaverték, és az egészségügyi intézmények már rutinszerűen működnek - értesült a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja csütörtökön.



A kiberbűnözők a több országon átsöprő hackertámadás részeként Izraelben is kórházi számítógépeket fertőztek meg, de a szakemberek azonnal megoldották a bajokat, és a támadás nem okozott maradandó károkat a kórházak infrastruktúrájában, sem fennakadást az intézmények folyamatos működésében.



A Háárec című újság honlapjának értesülése szerint nyolc kórház ötven számítógépe került veszélybe, amelyeket a biztonság kedvéért azonnal leválasztottak a számítógépek hálózatáról.



Az izraeli internetes biztonsági szakemberek észrevették és megállították a hackertámadást, és továbbra is figyelemmel kísérik a kibertér bűnözőit.



A nemzeti kibertanács csütörtöki bejelentése szerint a támadás nem kifejezetten Izrael ellen irányult.



A tanács polgári szárnyának vezetője, Rafi Franko szerint az ország kórházaiban működő több tízezer komputerhez képest csak viszonylag jelentéktelen számú számítógép fertőződött meg a vírussal, és azokból sem jutott ki semmilyen információ.



Franko azt is elmondta a Háárecnek, hogy a kórházak biztonsági rendszere észlelte a támadásokat, és ekkor szakemberekből álló csoportokat küldtek az érintett helyekre, amelyek megoldották a gondot. Csak olyan számítógépek kerültek veszélybe, amelyeket nem készítettek fel időben a védekezésre.



A kedden elterjesztett zsarolóvírussal a kiberbűnözők - a májusban mintegy 150 országon végigsöprő WannaCry vírushoz hasonlóan - 300 dollárt (85 ezer forintot) követelnek a felhasználóktól a zárolt fájlok visszaállításáért cserébe.