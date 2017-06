Összefoglaló

Zsarolóvírus: a hackertámadás átterjedt Nyugat-Európára és Indiára

Az Oroszországot és Ukrajnát sújtó keddi hackertámadások átterjedtek Nyugat-Európára, sőt Indiára is. Egyelőre nem világos, hogy ugyanaz a zsarolóvírus áll-e a világszerte jelentkező támadások mögött.



A svájci számítástechnológiai hatóság (MELANI) szerint a Petya néven ismert zsarolóvírus főként Oroszországban, Ukrajnában, Nagy-Britanniában és Indiában okoz fennakadásokat. A MELANI email-üzenetben közölte, hogy az elektronikus kártevő a Windows operációs rendszerek egyik kommunikációs protokolljának, az SMB-nek (Server Message Block) a sebezhetőségét használja ki. Egyelőre nem tudni arról, hogy svájci vállalatokat is ért volna a mostani hackertámadási hullám.



Időközben azonban Hollandiából és Norvégiából is jelentettek hackertámadásokat.



Hollandiában a dán Moller-Maersk szállítmányozási és olajipari cég tulajdonában álló APM Terminals 17 szállítmányozási konténer terminálja ellen jelentettek masszív hackertámadást, míg Norvégiában egy közelebbről meg nem nevezett nemzetközi vállalat szerverei váltak elérhetetlenné a zsarolóvírus miatt, amely csak váltságdíj fizetése ellenében oldja fel a kiberbünőzők által zárolt rendszereket. Az RTV Rijnmond holland televízió közölte: az APM Terminals két rotterdami terminálját érte támadás, valamint további tizenötöt világszerte. A Rijnmond képet is közölt az egyik érintett számítógép képernyőjéről megjelent üzenetről, amelyben kiberbűnözők - a májusban mintegy 150 országon söpört végig WannaCry zsarolóvírushoz hasonlóan - 300 dollárt (85 ezer forintot) követelnek a felhasználóktól a fájlok visszaállításáért cserébe.

Ukrajna miniszterelnök-helyettesének gépe

"Ha látod ezt az üzenetet, a fájljaid többé nem elérhetőek, mivel titkosították azokat. Talán éppen a fájljaid helyreállításán gondolkodsz, de ne is vesztegesd az időd. Senki sem tudja helyreállítani azokat a kódolási szolgáltatásunk nélkül" - olvasható az ukrajnai 24-es csatorna hírtelevízión közzétett üzenet szövegében.



A WPP brit reklámóriás és a francia Saint-Gobain építőanyag gyártó vállalat is hackertámadásokat jelentett.



Német cégeket is érintett a rohamosan terjedő kibertámadási hullám - közölte a német szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI), arra sürgetve az érintett vállalatokat, hogy jelentsék ezeket az eseteket és semmiképpen se fizessenek váltságdíjat. A BSI nem tette közzé a szóban forgó vállalatok listáját, viszont a Deutsche Post logisztikai cég korábban bejelentette, hogy rendszereit Ukrajnában támadás érte.



Arne Schoenbohm, a BSI elnöke elmondta: az előzetes információk a Petya nevű zsarolóvírusra utalnak, amely a Windows operációs rendszerek ugyanazon biztonsági réseit használja ki, mint korábban a WannaCry. Hozzátette: a Microsoft szoftverfejlesztő vállalat által kiadott javítások sok esetben megelőzhették volna a számítógépes rendszerek fertőzését, dacára annak, hogy a Petya ezeket is megtámadta.



Szandzsai Bahl, egy újdelhi székhelyű informatikai biztonsággal foglalkozó vállalat szóvivője szerint a helyi hatóságok - a svájci jelentéssel ellentétben - egyelőre nem kaptak értesüléseket kibertámadásokról. Megkeresett indiai cégek azt állították, hogy rendszereikbe nem történt illetéktelen behatolás.

Some of our gov agencies, private firms were hit by a virus. No need to panic, we're putting utmost efforts to tackle the issue 👌 pic.twitter.com/RsDnwZD5Oj — Ukraine / Україна (@Ukraine) 2017. június 27.

A romániai Bitdefender kiberbiztonsági cég közölte, hogy jelenleg világszerte egy masszív zsarolóvírusos támadás van folyamatban. A vállalat szerint a vírus szinte mindenben azonos a GoldenEye kártevő programmal, amely az elmúlt hónapokban tűnt fel az interneten. Romániában intézmények és vállalatok számítógépes hálózatait támadta meg a GoldenEye-nak nevezett kártevő.



Kedden masszív hackertámadásról számolt be a legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyefty. A Rosznyefty és a tulajdonában lévő Basnyefty olajtársaság honlapja sem volt elérhető.



Oroszországban a Mars, a Nivea, a TESA és a Mondelez International cégek is hasonló behatolást jelentettek.



Ukrajnában pedig számos vállalatot és mintegy 30 pénzintézetet, köztük a magyar OTP ottani leánybankját valamint a Boriszpil nemzetközi repülőtér rendszerét is megtámadta a Petya néven ismert zsarolóvírus.



Olekszandr Turcsinov, az államfő alá rendelt, befolyásos ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője kijelentette, hogy a vírus előzetes vizsgálatai alapján Oroszország áll a kibertámadás mögött. Elmondta, hogy azok az állami intézmények, amelyek megfogadták a kiberbiztonsággal foglalkozó állami koordinációs központ ajánlását, és biztonságos hozzáférési csomópontot telepítettek a rendszerükbe, ellenálltak a vírusfertőzésnek.



Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök Facebook-oldalán meggyőződését fejezte ki, hogy az eddig példa nélküli méretű hackertámadást rövid időn belül elhárítják Ukrajnában, az elkövetőket pedig felderítik.