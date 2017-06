Közösségi veszélyek

Így tartsa biztonságban cége Facebook-fiókját!

A kisvállalkozások életében egyre jelentősebb szerep jut a Facebooknak a törzsvásárlókkal való kapcsolattartásban, a vevők megtartásában és újak bevonzásában, valamint a növekedés támogatásában. Az alábbi tippek segíthetnek a Facebook-profilok, hivatalos vállalati Facebook-oldalak, és így közvetve a vállalkozások biztonságának megőrzésében.



Határozza meg egyértelműen, hogy a munkatársak közül hányan kezelhetik a vállalkozás Facebook-oldalát. Bár úgy tűnhet, hogy minél több szerkesztő van, annál hatékonyabb a munka, minél többen férnek hozzá az oldalhoz, annál nagyobb a biztonsági kockázat is.

Bizonyosodjon meg afelől, hogy az oldal kezelőinek mindegyike a feladatához feltétlenül szükséges jogosultságokkal rendelkezik: például adminisztrátor, szerkesztő, moderátor, elemző vagy hirdető. A Facebook súgóközpontjában részletesen olvashat az egyes jogosultságok sajátosságairól Az oldalakon használható szerepkörök menüpont alatt.

Ha egy munkatárs felmond, minden esetben távolítsa el őt a vállalkozás Facebook-oldalának szerkesztői közül. Ez egy igen egyszerű művelet: az oldalon rá kell kattintani a Beállítások menüre, ott kiválasztani a Szerepkörök az oldalon menüpontot, ahol a távozó munkatárs neve mellett rábökni a Módosítás gomba, majd azon belül az Eltávolítás-ra.

Minden Facebook-fiók (tehát a vállalkozás oldalát szerkesztő munkatársai esetében is) aktiválja a kétfaktoros hitelesítést. Ha így tesz, csak egy külön kód megadásával lehet bejelentkezni az adott fiókba olyan eszközről, amelyről korábban még nem használták az adott fiókot. Ezt a kódot a mobiltelefonra küldi a rendszer. A kétfaktoros hitelesítést a felhasználói fiók beállításainál Biztonság és bejelentkezés menüpont alatt kapcsolhatja be.

Gondoskodjon a mobil eszközök védelméről is! A Facebook a felhasználók mobiltelefonjait használja a beazonosításra, ezért a Facebook-fiókok és oldalak biztonságossá tételében a mobiloknak fontos szerepe van. Ahhoz, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá egy telefon tartalmához, PIN-kóddal, jelszóval vagy egyéb módszerekkel kell levédeni azokat.



Bővebb információt a témában ezen az oldalon olvashat.