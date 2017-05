Digitális Jólét Program

Júniusban már elérhetőek lesznek az internet-alapcsomagok

Az internetszolgáltatás áfája - a kormány javaslata szerint - 2018. január 1-jével csökken 5 százalékra, és így Európában Magyarországon lesz a legalacsonyabb az adó. 2017.05.23 16:27 MTI

Júniusban már elérhetőek lesznek az internet-alapcsomagok, amelyek a szolgáltatók jelenlegi legalacsonyabb árainál is 15 százalékkal kedvezőbb áron kínálnak majd szolgáltatást - közölte Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos az Országgyűlés kulturális bizottságának és népjóléti bizottságának együttes ülésén kedden.



Deutsch Tamás tájékoztatása szerint a műszaki notifikációs eljárás eredménnyel zárult, így május végén, június elején hirdetik meg a szolgáltatás elindításához szükséges pályázatot a szolgáltatóknak.



Megerősítette korábbi közlését, amely szerint az internetszolgáltatás áfája - a kormány javaslata szerint - 2018. január 1-jével csökken 5 százalékra, és így Európában Magyarországon lesz a legalacsonyabb az adó.



Eszerint 2016 decemberéhez képest 2018 januárjában 30-40 százalékkal lesz olcsóbb az internet-előfizetés, tekintetbe véve az internetáfa-csökkentéseket és az alapcsomagok bevezetését - mondta.



Ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy felméréseik szerint mintegy 250 ezer lehet ma Magyarországon, akinek a relatív magas ár miatt soha nem volt internet-előfizetése.



A miniszterelnöki biztos Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról tartott beszámolót a két bizottság előtt. Emlékeztetett arra, hogy a kormány a 2015-ös InternetKon nemzeti konzultáció eredményei alapján készítette el a társadalom és a nemzetgazdaság digitális fejlesztését is célzó Digitális Jólét Programot, és ennek részeként készült el ez a gyermekvédelmi stratégia.



A stratégia megalkotásának célja a gyerekek megvédése az internet veszélyes, káros tartalmaitól, ezért a dokumentum a tudatos, értékteremtő internethasználatot támogatja, úgy, hogy hangsúlyosabban érvényesüljenek a gyermekek védelmét szolgáló szabályok.



Deutsch Tamás arra is felhívta a figyelmet: az internetbiztonság nem csak azt jelenti, hogy a gyerekek mit ne látogassanak, mire ne klikkeljenek, hanem annak megmutatását is, melyek az ajánlható pozitív tartalmak szülőktől, kortársaktól, pedagógusoktól, civil közösségektől.



Arról is beszélt, az Egyesült Királyságban működő rendszerhez hasonlóan és a szakértők javaslatát elfogadva Magyarországon is meg akarnak állapodni az internetszolgáltatókkal abban, hogy az internet "alapesetben" egy - a gyerekek számára biztonságos tartalmakat kínáló - hálózati szűréssel működjön. Jelezte, ezt azonban az egyes ügyfelek kérésre feloldathatják a szolgáltatójuknál.



Közölte azt is, hogy a gyermekek számára biztonságos internetszolgáltatásról már zajlanak a tárgyalások a szolgáltatókkal, pozitív fogadtatással.



A miniszterelnöki biztos az internetes zaklatásról szólva, széles körű szakmai egyeztetésre hivatkozva azt mondta: a jelenlegi büntetőjogi szabályozás módosítása nem indokolt, ugyanakkor a következő években vizsgálni kell, hogy a jelenlegi szabályozás alkalmazása megfelelő védelmet jelent-e.

Hozzátette, szerinte a rendőrség és az ügyészség által vezetett bűnügyi nyilvántartás rendszerén változtatni fognak, hogy a statisztikákban ténylegesen megjelenjenek az internetes zaklatásos esetek.



Deutsch Tamás kérdésekre válaszolva azt mondta, minden felmérés azt mutatja, hogy rendkívül alacsony mértékű a szűrőprogramok alkalmazása, így például a gyerekek által használt digitális eszközök közül csak minden hatodik-hetedik védett. Jelezte: az, hogy egy családban egy asztali számítógépre letöltöttek egy szűrőprogramot, még nem jelent védelmet a gyerekek tabletjére.