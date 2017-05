Overlords

Hamarosan szolgálatba áll az első igazi robotzsaru (videó)

Fotó: Mirror

Dubaiban hamarosan munkába állhat a világ első valódi robotzsaruja - írja a Mirror.

A 170 centiméter magas, százkilós, fekete, fehér és zöld színekre festett rendfenntartó robotot a hétvégén mutatták be a Gulf Information and Security Expo nevű rendezvényen. Nem mindennapi képességekkel rendelkezik: akár hat nyelven (arab, angol, orosz, kínai, francia, spanyol) is képes megszólalni, és beépített szenzorainak köszönhetően arra is fel tudják készíteni, hogy felismerje a legfontosabb emberi érzelmeket.

A dubai géprendőr mellkasába érintőkijelzőt építettek, amelynek segítségével bárki kapcsolatba léphet a rendőrséggel: bejelenthet egy bűntényt, vagy éppen kifizetheti a kiszabott parkolási bírságot - anélkül, hogy kellene mennie a legközelebbi őrsre.

A robotjárőr feladatai közé tartozik majd a parkolási bírságok kiosztása is, beépített kamerái segítségével pedig folyamatosan figyeli a környéket. Ugyanakkor kifejezetten barátságos "közeg": akár el is cseveghetünk vagy kezet rázhatunk vele, sőt, arra is megkérhetjük, hogy egy szelfi kedvéért szalutáljon nekünk.