Az Egyesült Államokban viszonylag kevés kárt okozott a WannaCry

A globális kibertámadásnak cselekvésre kell sarkallnia az amerikai nemzetbiztonsági szakembereket - fogalmazott Donald Trump elnök belbiztonsági tanácsadója.



Tom Bossert az ABC televíziónak nyilatkozva szögezte le, hogy a pénteken kezdődött globális kibertámadásnak kollektív cselekvésre kell ösztönöznie az informatikai és biztonságpolitikai szakembereket.



Bossert arról tájékoztatott, hogy az úgynevezett WannaCry számítógépes zsarolóvírussal történt támadás az Egyesült Államokban viszonylag kevés kárt okozott, s a szövetségi kormányzat számítógépes rendszerét nem érintette. Néhány, elsősorban a nemzetközi piacon is jelenlévő cég vált a számítógépes bűnözők áldozatává.



A biztonságpolitikai tanácsadó konkrét példaként egyedül a FedEx globális szállítmányozási vállalatot említette. Bossert hangsúlyozta: Trump elnök - diszkréciót kérve - a támadás megindulása után azonnal, még pénteken, rendkívüli tanácskozásra hívta össze a nemzetbiztonsági szakembereket, s a kormányzat kezdettől fogva ura volt a helyzetnek.



Tom Bossert szerint "rendkívül nehéz" azonosítani az elkövetőket, a szakértők még mindig dolgoznak rajta. "Még nem vetettük el, hogy egy állam által szervezett támadásról lehetett szó" - fogalmazott Trump elnök tanácsadója. Konkrét gyanút azonban nem fogalmazott meg.



A szakember hozzátette: az Egyesült Államok kormányzata nem tanácsolja, hogy a zsarolóvírussal támadó számítógépes bűnözőknek bármilyen összeget is fizessenek, annál is kevésbé, mert ez sem garantálhatja a fájlok helyreállítását.



A pénteken kezdődött globális kibertámadásban a hackerek azzal zsarolták a megtámadott számítógépek használóit, hogy amennyiben bizonyos időn belül nem fizetnek - bitcoinban, azaz virtuális pénzben -, akkor minden adatot törölnek a számítógépeikről.