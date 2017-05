WannaCry

Zsarolóvírus - London milliárdokat költ kibervédelemre, ennyit ért az egész

A támadás miatt számos brit kórházban egy ideig csak a sürgősségi eseteket fogadták, és sok előre tervezett műtétet el kellett halasztani, mert hozzáférhetetlenné váltak a páciensek adatai. 2017.05.14 13:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A brit védelmi miniszter szerint London milliárdokat költ a kibertámadások elleni védekezésre. Sir Michael Fallon a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva határozottan leszögezte azt is, hogy az önálló brit nukleáris csapásmérő kapacitás informatikai rendszere tökéletesen védett az ilyen jellegű támadásoktól.



Fallon kijelentette: a brit kormány az alig több mint egy éve elvégzett átfogó biztonsági felülvizsgálat keretében a kibertámadásokat hivatalosan a nemzetbiztonságot fenyegető legnagyobb veszélyforrások közé sorolta, és 1,9 milliárd fontot (700 milliárd forintot) különített el az ilyen támadások elleni védelem megerősítésére.



A védelmi miniszter elmondta azt is, hogy e fejlesztési keretből jelentős összeget fordítanak a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) informatikai védelmére. Hozzátette: a hétvégi kibertámadás "nem kifejezetten" az NHS ellen irányult, érintette például a Nissan autóipari csoport nagy-britanniai részlegét is, és világszerte rengeteg más intézményt.



Az elmúlt napok globális kibertámadási hullámának mindazonáltal az első célpontjai között volt az NHS, amelynek informatikai és távközlési rendszerei 46 angliai és skóciai körzetben hosszú órákra leálltak. A támadás miatt számos brit kórházban egy ideig csak a sürgősségi eseteket fogadták, és sok előre tervezett műtétet el kellett halasztani, mert hozzáférhetetlenné váltak a páciensek adatai.



Amber Rudd brit belügyminiszter azonban már szombat este bejelentette, hogy az NHS informatikai rendszereinek működése jórészt helyreállt.



A brit védelmi miniszter a vasárnapi BBC-műsorban elmondta, hogy a brit kormány folyamatosan ösztönzi az NHS-t saját informatikai hálózatának erősítésére, egyebek mellett az elavult Windows XP rendszer használatának megszüntetésére. Michael Fallon szerint ma már a brit NHS-körzeteknek mindössze az 5 százaléka használja ezt a rendszert.



Arra a kérdésre, hogy igazak-e azok az értesülések, amelyek szerint az önálló brit nukleáris csapásmérő kapacitást hordozó tengeralattjáró-flotta is még mindig a Windows XP-t használja, Fallon kijelentette: a brit kormány "nyilvánvaló biztonsági okokból" soha nem kommentálja az atomtengeralattjáró-flotta különböző működési rendszereiről szóló értesüléseket.



Hozzátette ugyanakkor: teljes bizonyossággal kijelentheti, hogy a brit nukleáris ütőerőt hordozó Vanguard osztályú tengeralattjárók biztonságban vannak a kibertámadásoktól, mivel rendszereik "elszigetelten" működnek. "Nukleáris elrettentő kapacitásunk teljes mértékben védett" - fogalmazott a brit védelmi miniszter.



A brit atomfegyvereket négy Vanguard osztályú tengeralattjáró hordozza, ezek közül legalább egy mindig járőrözik valahol a világ tengerein, de a brit kormány soha nem fedi fel, hogy a flotta éppen őrjáraton lévő tagja merre jár.