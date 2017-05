Kibertámadás

Riasztást adott ki a zsarolóvírus miatt a Kormányzati Eseménykezelő Központ

Riasztást adott ki a WannaCry zsarolóvírus miatt a Kormányzati Eseménykezelő Központ.



Mint írták, a zsarolóvírus terjedése kapcsán rövid időn belül, csaknem száz ország érintettségéről jelentek meg hírek, érintett Spanyolország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Oroszország, India és Kína is.



Az elemzések szerint a WannaCry távoli kódfuttatást kezdeményez a Microsoft Windows rendszerekben önmaga terjesztéséhez. Mivel a vírus képes féregszerűen terjedni, ezért rendkívül gyorsan fertőz a belső hálózatokon is.



A Microsoft a márciusi javítócsomagjai kiadásakor az érintett sérülékenységeket már javította, frissült az XP-n, a 2003-on és a 2008-on kívül a 7-es, a 8-as és a 10-es szériájú Windows is, a javítás automatikus frissítésen keresztül elérhető.



A hvg.hu portál azt írta, Magyarországra is elért a vírus, a Telenor érintett az ügyben. A telekommunikációs cég a hírportálnak megerősítette az értesüléseket.



A péntek délután indult kibertámadás-sorozat világszerte okoz problémákat. A zsarolóvírus elérhetetlenné teszi a fertőzött számítógép egyes file-jait, ezzel megbénítva a gép működését. A zárolást a program akkor oldja fel, ha Bitcoinban fizet érte a gép felhasználója. Ennek összege híradások szerint 300, de akár 600 dollárnyi Bitcoin is lehet.