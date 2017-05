Kibertámadás

Hazánkat is elérte a világméretű kibertámadás

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt csaknem száz országot érintett a világméretű kibertámadás, mely péntek este kezdődött. A támadássorozat megfertőzte a többi között Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország az Egyesült Államok, Kína, Japán, Olaszország, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Tajvan és a Fülöp-szigetek számítógépeit.



Nemrég kiderült, hogy Magyarország is érintett.



A Telenor Magyarországot is célkeresztbe vették, azonban a szolgáltató elmondta: valóban érintettek, de még időben reagáltak, az ügyfelek semmit nem érzékeltek a támadásból. Újabb meg nem erősített forrás már azt közölte: az Auchan Magyarország készletezése is érintett. Hivatalos közleményt még nem adtak ki.



A hvg.hu azonban arról írt péntek éjjel, hogy a támadássorozatot valós időben monitorozó MalwareTech-térképen Magyarország is megjelent.