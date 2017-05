Zsarolóvírus

74 országon söpört végig a zsarolóvírus

hirdetés

Kibertámadás érte pénteken több brit kórház informatikai és távközlési hálózatát és számos spanyol vállalatot, a zsarolóvírussal végrehajtott támadás azonban a BBC értesülése szerint péntek estig 74 országra terjedt ki. A Kaspersky Lab orosz számítógépes biztonsági cég szerint a legtöbb fertőzési kísérlet Oroszországban történt.



A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai részlegének közlése szerint az érintett kórházak zömében akadozott, sok esetben leállt a telefonszolgáltatás és a számítógépes rendszerek működése.



Ezekben a kórházakban felfüggesztették a nem sürgősségi problémával jelentkező betegek fogadását, és előre tervezett műtéteket halasztottak el. Több kórház maga állította le informatikai rendszereit, hogy megvédje adatbázisait a behatolási kísérletektől.



Az NHS digitális rendszereit kezelő részleg - NHS Digital - péntek este kiadott közleménye szerint a probléma legalább 23 angliai és skóciai körzetben jelentkezett.



Theresa May megerősítette péntek esti nyilatkozatában, hogy a támadásnak nem a brit állami egészségügyi szolgálat volt a fő célpontja. A brit miniszterelnök közölte: nemzetközi kibertámadásról van szó, amely sok országban számos intézményt érintett.



Hozzátette, hogy a brit kormány elektronikus kommunikációfigyelő kémszolgálatának (GCHQ) országos kiberbiztonsági központja (National Cyber Security Centre, NCSC) is vizsgálja az incidenst az NHS Digital szakértőivel együttműködésben.



A miniszterelnök szerint a brit kormánynak nincs tudomása arról, hogy a kibertámadás elkövetői hozzáfértek volna páciensek személyes adataihoz.

Több spanyol vállalat informatikai rendszerét is zsarolóvírus-támadás érte a nap folyamán - erősítette meg a hírszerzéshez tartozó nemzeti kriptográfiai központ (CCN).



A központ nem nevezte meg a támadásban érintett spanyol cégeket, de több sajtóorgánum szerint a Telefonica nevű távközlési óriáscég, az Iberdrola energetikai vállalat, a Gas Natural gázszolgáltató, a BBVA bank és a Vodafone is köztük van.



A cégek többsége cáfolta a sajtóban megjelenteket.



Chema Alonso, a Telefonica adatbiztonsági főnöke az El Confidencial című internes lapnak elismerte a támadást.



Mint mondta, az a belső hálózatukat érinti, de dolgoznak a megoldásán, az ügyfeleket és a szolgáltatásokat nem érinti a probléma. A lap a Telefonica munkatársaira hivatkozva beszámolt arról is, hogy a cég madridi központjában dolgozókat arra kérték: hagyják abba a munkát és kapcsolják ki gépeiket.



A Kaspersky Lab orosz számítógépes biztonsági cég a világ 74 országában 45 ezer támadást észlelt a WannaCry program részéről, és megállapította, hogy a legtöbb fertőzési kísérlet Oroszországban történt - közölte péntek este az Interfax orosz hírügynökség. Hozzátették, hogy a támadás elkövetői 300-600 dollár váltságdíj kifizetését követelték a bitcoin virtuális valutában.



Az orosz Megafon mobiltelefon-társaság közölte, hogy a cég központjaiban Oroszország-szerte lefagytak a számítógépek, és támadások érték az orosz belügyminisztérium szervereit is.



A Kaspersky Lab szakemberei elemzik rosszindulatú szoftver változatait, hogy megpróbálják megtalálni az adatok dekódolásának lehetőségét.



Az Egyesült Államokban egyelőre nem tudnak arról, vannak-e amerikai érintettjei a pénteken kibontakozott, világszerte számos országot érintő nemzetközi kibertámadásnak.



A The Wall Street Journal című napilap értesülései szerint az Egyesült Államokban egyelőre nem észleltek kibertámadásokat.



Támadási kísérletekről azonban a vírusvédő szoftvereket gyártó egyik informatikai cég képviselője beszámolt.

A lap - miután a hackerek a Microsoft Windows rendszerének sérülékenységét kihasználva intéznek támadásokat az informatikai rendszerek ellen - megszólaltatta a Microsoft szóvivőjét, aki azonban csak annyit mondott: tudják, mi zajlik, és tanulmányozzák a helyzetet.



Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) nem kívánta kommentálni a történteket.



Jakub Kroustek, a víruselhárító szoftvereket forgalmazó Avast cég egyik vezető informatikusa viszont azt közölte: az Avast szoftverei pénteken 57 ezer behatolási kísérletet védtek ki.