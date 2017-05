Világvége

Több spanyol nagyvállalatot ért informatikai támadás

Windows-rendszereket érintő zsarolóvírusról (ransomware) van szó, a WannaCry nevű program egy fajtájáról, amely titkosítja a gépen található adatokat, és megfertőzi a hálózatba kapcsolt többi számítógépet is. 2017.05.12 20:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

WannaCry

Több spanyol vállalat informatikai rendszerét érte zsarolóvírus-támadás pénteken - erősítette meg a hírszerzéshez tartozó nemzeti kriptográfiai központ (CCN) a spanyol sajtóban megjelent információkat.



A tájékoztatás szerint Windows-rendszereket érintő zsarolóvírusról (ransomware) van szó, a WannaCry nevű program egy fajtájáról, amely titkosítja a gépen található adatokat, és megfertőzi a hálózatba kapcsolt többi számítógépet is.



A CCN nem nevezte meg a támadásban érintett vállalatokat, de több sajtóorgánum szerint a Telefonica nevű távközlési óriáscég, az Iberdrola engergetikai vállalat, a Gas Natural gázszolgáltató, a BBVA bank és a Vodafone is köztük van. A cégek többsége cáfolta a sajtóban megjelenteket.



Chema Alonso, a Telefonica adatbiztonsági főnöke az El Confidencial című internes lapnak elismerte a támadást.



Mint mondta, az a belső hálózatukat érinti, de dolgoznak a megoldásán, az ügyfeleket és a szolgáltatásokat nem érinti a probléma.



A lap a Telefonica munkatársaira hivatkozva beszámolt arról is, hogy a cég madridi központjában dolgozókat arra kérték: hagyják abba a munkát és kapcsolják ki gépeiket.



Akinek a számítógépét megfertőzte a vírus, egy üzenetet látott a képernyőn, amelyben 300 dollárnak megfelelő bitcoint (virtuális valutát) kértek a zsarolók egy órán belül, és a blokkolt adatok törlésével fenyegettek - írja az El Confidencial.