Szupergyors Internet Program

Deutsch Tamás: több száz milliárd forintos digitalizációs fejlesztés zajlik

Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért (DJP) felelős miniszterelnöki biztos a Media Hungary 2017 konferencián tartott sajtóbeszélgetésen hozzátette: a 150 milliárd forintos Szupergyors Internet Programban érintett egymillió háztartás felében a szolgáltatók saját forrásból végzik el a fejlesztéseket, a program másik része hazai és európai uniós forrásból valósul meg.



Több tízmilliárd forint értékű a mobilszolgáltatók internetfejlesztése is, aminek köszönhetően év végére minden szolgáltató teljes 4G-s lefedettséget nyújt majd, emellett jelentős fejlesztések lesznek a Nemzeti Információs és Infrastruktúrafejlesztési Programban, illetve a nemzeti távközlési gerinchálózaton - mondta.



A politikus közölte, hogy év végéig a jelenlegi 1200 e-Magyarország pont helyett 1500 DJP-pont kezdi meg működését. Ezeken a helyszíneken mentorok segítik majd - az első körben - 260 ezer ember digitális kompetenciafejlesztését.



Kitért arra is, hogy több mint tízezer hazai kis- és középvállalkozás (kkv) vett részt a Modern Vállalkozások Program képzésein, amely a szektor digitalizációját segítette. A magyar kkv-k e téren jelentősen le vannak maradva az európai uniós átlagtól, ami önmagában is alacsony az észak-amerikai szinthez képest - fűzte hozzá.



Mint mondta, az informatikushiány enyhítése érdekében a 2017/18-as tanév második félévétől ösztöndíjprogram indul, amely az informatikai szakokra jelentkezést ösztönözné, illetve az egyetemi alapképzésről lemorzsolódást akadályozná meg. Az informatikus hallgatók egy részét ugyanis már az alapképzés idején "elszívja" a gazdaság, így kevesebben vesznek részt a mesterképzésben.



Megjegyezte azt is: az online média reklámpiaci részesedését tekintve jelentős versenyhátrányban van a globális internetszolgáltatókkal szemben. Ez részben üzleti kérdés, de az "online tartalomgyártás szuverenitásának" kérdése is. Ez a versenyhátrány középtávon radikálisan lecsökkentheti a Magyarországon magyar online tartalmakat előállító műhelyek számát - tette hozzá.



Deutsch Tamás a konferencián tartott előadásában a többi között szólt arról, hogy a kibővített Digitális Jólét Program keretében 2018-ban öt százalékra csökken az internetszolgáltatás áfája, a jövő év végére minden magyar településen legalább két, szélessávú hozzáférést nyújtó wifi-állomás lesz ingyen hozzáférhető, és egy digitális jóléti alapcsomagban nyílt forráskódú szoftvereket tesznek elérhetővé.



Azt szeretnék, ha a program minden polgárnak esélyt adna arra, hogy "lépjen egyet előre digitális felkészültségét illetően" - fogalmazott a miniszterelnöki biztos.