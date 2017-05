Tudomány

Kínában ismerkednek a legmodernebb technológiákkal a Huawei magyar ösztöndíjasai

A Huawei "Seeds for the Future" nemzetközi ösztöndíj programja a világ számos pontjáról érkező, az infokommunikáció és távközlés iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat ismerteti meg a legmodernebb technológiákkal.

Megkezdte három hetes kínai tanulmányútját a Huawei Technologies kínai távközlési berendezés gyártó és infokommunikációs konszern szakmai ösztöndíját elnyerő tíz magyar egyetemi hallgató - tájékoztatta kedden az MTI-t a Huawei Technologies Hungary Kft.



A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Óbudai Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói a legmodernebb kínai infokommunikációs technológiával ismerkedhetnek meg a Huawei "Seeds for the Future" ösztöndíj programjának keretében rendezett tanulmányúton.



A Huawei "Seeds for the Future" nemzetközi ösztöndíj programja a világ számos pontjáról érkező, az infokommunikáció és távközlés iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat ismerteti meg a legmodernebb technológiákkal. A programban eddig 95 ország 280 egyetemének hallgatói vettek részt. Magyarországon a program 2014-ben indult és évente tíz hallgatónak, valamint egy egyetemi oktatónak nyújt lehetőséget a szakmai tájékozódásra. A programra bármely magyar egyetem infokommunikációs területtel foglalkozó hallgatója és oktatója pályázhat.



A Huawei minél mélyebb lokalizációjához kulcsfontosságú a magyar oktatás támogatása - szögezte le Cseng Vej-feng (Zheng Weifeng), a Huawei Technologies Hungary ügyvezető igazgatója.



Kifejtette, a magyar informatikushiány enyhítése és a szakma népszerűsítése érdekében a Huawei csatlakozott az Informatikai Vállalkozások Szövetségéhez (IVSZ) és vállalta, hogy az általa szervezett Digitális Témahét keretein belül több megyében is rendhagyó tanórákat tart a távközlési hálózatok működéséről. A bemutatókon eddig már több mint 500 általános- és középiskolás ismerkedhetett meg az infokommunikáció rejtelmeivel.



A Huawei a győri Széchenyi István Egyetemmel tavaly kötött stratégiai partneri megállapodást is tovább kívánja mélyíteni az idén.