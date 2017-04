IT

Ezek a legrosszabb mobiltelefonok

A Blancco 2015 óta minden negyedévben átfogó elemzést készít a mobiltelefonok technológiai állapotáról. A cég legfrissebb jelentése az iOS és Android operációs eszközöket hasonlítja össze. Az adatok forrásai azok az iOS és Android eszközök, melyeket a mobilszolgáltatók vagy az eszközgyártók a Blancco Mobile Diagnostics platform segítségével tesztelnek.



Az iOS kevésbé megbízható, mint az Android

A 2016 negyedik negyedévére vonatkozó adatok szerint az iOS mobilok gyakrabban hibásodnak meg, mint az androidos készülékek. Átlagos meghibásodási arányuk 62 százalék volt, ez az arány a 2015 negyedik negyedévében mért 15 százalékról indult. Akkor az Android készülékek meghibásodási aránya volt az egekben, 85 százalékos. Ezt viszont az androidos gyártók 2016 végére 47 százalékra tornászták le. A szakértők a lehetséges okok között említik, hogy az Android-felhasználók egyre jobban értenek készülékeikhez, a mobilszolgáltatók is egyre profibban hárítják el a hibákat, és az androidos készülékek gyártási technológiája is sokat fejlődött.



Az Apple készülékek esetében a leggyakrabban jelzett hibák a lefagyó alkalmazások, a túlmelegedés és a fülhallgató rossz működése, míg az androidos készülékeken a legtöbb gond a kamerákkal, az akkumulátor töltésével és az USB-vel volt.



Az iPhone 6 még mindig fejfájást okoz

Az almás készülékek közül a felhasználók az iPhone 6-os modellre panaszkodtak a leggyakrabban, ez a típus négy negyedéven keresztül volt a legrosszabb iOS mobil. A szakemberek a gyakori, problémákat okozó szoftveres frissítéseket tartják a hibák forrásának.



Ettől a négy telefontól tartsad magad távol

A Blancco adatai szerint a Samsung Galaxy S7 Edge, a Xiaomi Redmi 3S, a Motorola Moto G4 és a Lenovo Vibe K5 a legrosszabbul teljesítő mobilkészülékek – ezeknél a modelleknél például nagyon hosszú a reagálási idő. A legtöbb probléma a Samsung készülékekkel volt, és nem az akkumulátor miatt. Gyakori hiba az ujjnyomat rossz felismerése, emellett az is előfordul, hogy véletlenszerűen lefagy a készülék vagy nem játssza le a csengőhangokat.



A hibás alkalmazások

Az elemzett adatok emellett azt mutatják, hogy az iOS eszközökön kétszer több alkalmazás fagy le, mint Androidon. Az almás gyártó esetében a három leggyakrabban meghibásodó alkalmazás a Facebook, az Instagram és a Snapchat. Android telefonokon pedig a Google Play és a Yahoo Mail appok vezetik a gyakran lefagyó alkalmazások toplistáját.