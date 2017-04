Biztonság

Upsz, átverhető a Galaxy S8 arcfelismerője

Rengeteg okostelefon és számítógép használja az ujjlenyomatunkat jelszóként, ezért ez az azonosító egyre értékesebbé vált az adattolvajok számára. A közösségi oldalakra feltöltött, főleg a vakuval készült nagy felbontású mobilos fotók esetében még komoly technológiára sincs szüksége a rosszindulatú személyeknek ahhoz, hogy lemásolják ujjlenyomatunkat és visszaéljenek adatainkkal. Nos, most kiderült, hogy egy másik biztonsági funkció sem a legtökéletesebb védelem készülékeink és adataink számára.



A Samsung új csúcsmobilján is viszonylag könnyen átverhető a képernyőzár feloldásakor használt arcfelismerő rendszer. Bár sok más androidos mobil mellett a Galaxy S8 is rendelkezik olyan funkcióval, hogy ránk nézve felismerjen minket, de mint az iDeviceHelp Youtube-csatorna videós tesztjéből kiderült, ezt a módszert könnyen át lehet vágni, mégpedig egy másik mobil kijelzőjén látható fotóval.



Egy kicsit hosszabb ideig dolgozik a szoftver a fényképpel, mint az élő arccal, de azért csak sikerül felismernie a képen az embert. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a technológiai megoldás – amivel könnyebben be lehet lépni egy rendszerbe, mint ujjlenyomattal vagy írisz-szkenneléssel – nem működik, csak azt, hogy kevésbé kiforrott a módszere a készüléknek.



Miután megjelent a videó, a Samsung lenyilatkozta a Business Insider című lapnak, hogy ők tulajdonképpen ezt nem feltétlen biztonságos megoldásnak szántán, csupán csak egy lehetőségként kínálták fel a kijelzőzár feloldására.