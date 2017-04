Oktatás

Az internethasználat veszélyeire is felhívják a figyelmet a digitális témahéten

2017.04.02 05:33 MTI

Idén is részt vesz az április eleji digitális témahét rendezvénysorozatán a Safer Internet Program (SIP) - közölte az MTI-vel a SIP hazai konzorciumi partnere, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A szervezet 2009 óta vesz részt az Európai Unió SIP programjában.



A jövő hétfőtől öt napon át tartó eseménysorozaton SIP-oktatók kötetlen, játékos, interaktív formában tartanak országszerte előadásokat általános és középiskolákban, hogy felhívják a szülők, a pedagógusok, a gyerekek figyelmét az internethasználatból fakadó veszélyekre és kivédésük lehetőségeire; ugyanez ugyanis a SIP célja is.



Emlékeztettek: a digitális témahetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kezdeményezésére másodszor rendezik meg, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének szakmai vezetésével. Célja, hogy a digitális pedagógia minél szélesebb körben elterjedjen a köznevelésben, minél több iskolában tanítsanak digitális eszközökkel, digitális környezetben, digitális módszerekkel.



A SIP azért csatlakozott idén is a programhoz, mert fontosnak tartja felhívni a figyelmet az internet előnyeire, de lehetséges veszélyeire, így a zaklatásra, az illegális és káros tartalmakra is. Az internet korunk egyik nagy és hasznos találmánya, amely szinte mindenkinek megkönnyíti, szórakoztatóbbá és hatékonyabbá teszi az életét - írták.



Megjegyezték: a digitális témahétre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz - a SIP hazai konzorciumvezetőjéhez - több mint ötven felkérés érkezett internetoktatásra 6 budapesti és 47 vidéki intézményből. A SIP-oktatók egy hét alatt 214 órát tartanak meg ezekben az intézményekben. A szakemberek Preszl Éva, a SIP oktatója által tavaly kifejlesztett Lájkvadász nevű társasjátékot is magukkal viszik, amellyel még könnyebben és közvetlenebbül tudják megszólítani a fiatalokat. A társasjáték népszerű a pedagógusok körében is, mert játékosan, kötetlen formában sok hasznos információt tudnak átadni általa a gyerekeknek. Az idei digitális témahéthez kapcsolódó kampányban csaknem háromszáz Lájkvadász társasjátékot küldött iskoláknak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat - ismertették.