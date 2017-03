A WikiLeaks szerint

A CIA az új Apple-számítógépeket is képes feltörni

A WikiLeaks kiszivárogtató portál csütörtökön újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) képes feltörni a legújabb típusú Apple-számítógépeket is.



A WikiLeaks legújabb információiról a Breitbart News jobboldali hírportálnak a sajtóval, a szólásszabadsággal és az internetes informáciáramlással foglalkozó munkatársa számolt be.



A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentumok a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) azon különböző módszereiről számolnak be, amelyekkel a hírszerzés rátelepszik az Apple MAC típusú számítógépeire, s olyan állandó vírussal "fertőzi meg" a gépet, amely akkor is a rendszerben marad, ha az operációs rendszert újratelepítik. A WikiLeaks szerint a CIA az Apple MAC típusú számítógépeire és új okostelefonjaira is alkalmazza ezt az EDB (Beépített Fejlesztési Ágazat) nevű programot.



A dokumentumokból kiderül az is, hogy a hírszerzés 2012-ben arra is kidolgozott egy programot, hogy hogyan hatoljon be a MAC-számítógépekbe és laptopokba akkor, ha a víruselhárító program "visszadob" minden támadási kísérletet. Ezt a programot "Sonic Screwdriver" néven tartják számon a CIA berkein belül dolgozó szakemberek.



A WikiLeaks márciusban már másodszor hoz nyilvánosságra a CIA által alkalmazott megfigyelési technikákról szóló dokumentumokat. A Központi Hírszerző Ügynökség eddig nem ismerte el a dokumentumokban nyilvánosságra hozott tényeket, de informatikai szakértők szerint a WikiLeaks adatai hitelt érdemlőek.



A CIA márciusban nyomozást indított annak kiderítésére, hogy ki szivárogtatott ki adatokat a WikiLeaksnek.



Julian Assange, a WikiLeaks alapítója a Deutsche Welle német tartalomszolgálatótnak csütörtökön délben az interneten adott interjújában közölte: a CIA-ra vonatkozó információinak eddig csupán alig egy százalékát hozta nyilvánosságra.