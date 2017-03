Üzlet

Az idei CeBIT kiállításon 21 magyar cég mutatkozik be

hirdetés

Az idei hannoveri CeBIT kiállításon 21 magyar cég mutatkozik be, Magyarország a jövőben partnerországa szeretne lenni Európa legnagyobb digitális szakkiállításának - közölte a Design Terminál (DT) az MTI-vel.



A magyar pavilon kreatív koncepcióját kidolgozó társaság szerint a sikeres megjelenés befektetőket hozhat a tudás- és technológiaigényes iparágakba, segítheti a magyar cégek nemzetközi terjeszkedését és erősítheti a magyar-német gazdasági kapcsolatokat.



Hozzátették, hogy a magyar kiállítókat állami cégek intézmények és civil szervezetek, magyar és külföldi tulajdonú vállalatok összefogása segíti. A különleges magyar megjelenést a Digitális Jólét Program koordinálja, a kiállítótér koncepcióját a riói olimpián fölállított Magyar Ház alkotói dolgozták ki - írták.



A DT tájékoztatása szerint a 400 négyzetméteres magyar pavilon - nevének megfelelően ("Hungary - Home for Innovation") - a jövő mindennapjainak magyar fejlesztéseit egy elképzelt otthon tereiben mutatja be, ahol a látogatók működés közben próbálhatják ki azokat.



A kiállító cégek többek között az interaktív vásárlás, adatfeldolgozás, készpénzmentes fizetési rendszer, útvonaltervezés, autóflotta-kezelés, innovatív világítás, ipari formatervezés terén kínálnak megoldásokat, de bemutatják többek között a Mercedes Magyarországon gyártott CLA-modelljét vagy a 35 milliárd forintból megépülő, önvezető autók számára is alkalmas zalaegerszegi tesztpályát is.



A magyar pavilon gyerekszobájában oktatási és játékos bemutatók lesznek, a konyhában automatizált otthoni sörfőzést, a nappaliban pedig elektronikus könyvkiadást kínáló startup cégek kapnak helyet - mondta a kreatív koncepciót kidolgozó csapat vezetője. Vaskó Renáta hozzátette, hogy az egyik kiállítónak köszönhetően erre a célra kialakított chatbot (beszélgető robot) segíti a látogatókat a magyar pavilonban.



A DT tájékoztatása szerint Magyarország a jövőben szeretne a CeBIT partnerországa lenni és ezáltal témát adni, valamint részt venni a rendezvény előkészületeiben.



A CeBIT idei kiállítását március 20-24. között rendezik Hannoverben. Az 1970-ben alapított nemzetközi digitális expón tavaly több mint 300 ezren vettek részt. A rendezvény idei partnerországa Japán, kiemelt témája az önvezető autózás lesz.