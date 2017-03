Smartcity

Okos gyorsforgalmi út és 5G-hálózat egészíti ki a zalaegerszegi tesztpályát

2017.03.11 07:28 MTI

Májusban teszik le a zalaegerszegi, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas járműipari tesztpálya alapkövét, amelyhez kapcsolódva Zalaegerszeg és Balatonszentgyörgy között is "okos" autóútként épül meg az R76-os gyorsforgalmi út - közölte a tesztpálya kormánybiztosa pénteken, több tárca államtitkárával közösen tartott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.



Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára azt mondta: a Zalaegerszegen mintegy 40 milliárd forintból megvalósuló járműipari tesztpálya az egyik eleme lesz a tervezett "közép-európai tesztzónának". Ennek része az M7-es autópálya és Zalaegerszeg között tervezett R76-os gyorsforgalmi út, amely "okos" elemekkel kiegészítve épül meg, illetve a zalai megyeszékhely Smart City, vagyis okos város programhoz kapcsolódó fejlesztése.



A tesztpálya kormánybiztosa kifejtette: jelenleg is dolgoznak a leendő R76-os műszaki tartalmának meghatározásán, ami a járműgyártók, informatikai cégek és más beszállítók javaslatai alapján készül. Hozzátette, hogy nemcsak a Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között tervezett gyorsforgalmi út, hanem az M7-es autópálya - a kommunikációs elemeinek átalakításával - is része lehet az önvezető járművek tesztelésének.



A R76-os az elképzelések szerint olyan út lesz, amely többet nyújt majd "az út és az autó közötti kommunikációnál". Egyebek mellett az intelligens közvilágítás és forgalomirányító lámpák, a leválasztható sávok és olyan területek is a kísérlet részei lehetnek, ahol például megszűnik az autók és a műholdak közötti jel, Zalaegerszegen pedig "világító utak", innovatív térburkolat egészíti majd ki a tesztkörnyezetet.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára ezt azzal egészítette ki, hogy így Zalaegerszeg lehet az új generációs távközlési szolgáltatások, az 5G-hálózat első magyarországi helyszíne is.



Az NFM államtitkára úgy fogalmazott: az okos városok programjában Zalaegerszeg meghatározó szereplő lehet. Egyelőre keresik azt a várost, ahol az új generációs távközlési szolgáltatások elsőként kipróbálhatók, a kormány a szaktárca javaslata alapján azonban május közepéig, a tesztpálya alapkőletételéig dönteni fog a helyszínről.



Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a kormányzat szándéka az ipar, azon belül is a járműipar, illetve a kutatás-fejlesztés további erősítése. A mintegy 40 milliárd forintból megvalósuló zalaegerszegi tesztpálya Európában is egyedinek számít, hiszen az elméleti és laboratóriumi próbákat, a gyakorlati helyzetek szimulálását egyaránt lehetővé teszi.



"Zalaegerszeg ezzel felkerül a járműgyártás világtérképére" - jelentette ki.



A fejlesztés első részeként a jövő év tavaszára elkészül az autonóm járművek vizsgálatára alkalmas pálya, a következő lépésként pedig - legkésőbb 2018 végére - a nagysebességű tesztelésekre szolgáló, továbbá a különböző útviszonyokat és egy intelligens várost szimuláló terület is készen lesz. A leendő felhasználók közül eddig a járműgyártók európai szövetségével, illetve 22 céggel írt alá megállapodást a kormány, a partnerek között járműipari vállalatok, alkatrészbeszállítók és telekommunikációs cégek is szerepelnek.

Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz), a tesztpálya miniszteri biztosa közölte: május 19-én teszik le a próbapálya alapkövét, és a tervek szerint 2017 őszén a leendő R76-os gyorsforgalmi út építése is megkezdődhet. A 165 milliárd forintos útépítés révén végre időben közelebb kerül Zalaegerszeg a 235 kilométerre fekvő fővároshoz, ami a megyeszékhelyen élők, az itt működő cégek érdeke is.



Manninger Jenő, az új gyorsforgalmi út által érintett keszthelyi térség országgyűlési képviselője (Fidesz) szerint a tesztpálya és az útépítés egész Zala megye, elsősorban is a keleti részének fejlődésére lesz nagy hatással. A sármelléki nemzetközi repülőteret is érintő intelligens gyorsforgalmi út és a további informatikai programok révén Zala kiemelt fejlesztési célpont lett, és ezáltal bekerülhet az igazán fejlett térségek közé.



Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) kijelentette: a város szempontjából stratégiai kérdés az R76-os. A végső, Pacsát és Sármelléket is bekapcsoló nyomvonalat hét változat közül, a legolcsóbbként és egyben a legészszerűbbként választották ki, elkészültével nemcsak a járműipari tesztpályát, de a tervezett nemzetközi logisztikai központot és kamionterminált is szolgálja majd Zalaegerszegen.