Világgá mennek a villamosok

Árverésen értékesíti járműveit Miskolc városa

Online árverésen értékesíti Tatra villamosait a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Az 1986 és 1990 között gyártott, 30 méteres, 38 tonnás járművek majdnem 300 embert szállítanak egyszerre, számlálójuk 1-1,5 millió kilométert mutat, de a mai napig kiemelkedően megbízhatók.

A most kalapács alá kerülőkhöz hasonló, Tatra KT8D5-ös, kétirányú szerelvények Miskolcon kívül több cseh városban, valamint Kassán, Phenjanban, Szarajevóban, Moszkvában, Volgográdon és Strausberg-ben is szolgáltak, vagy szolgálnak a mai napig, akár aktív, akár tartalékállományban, nem egyet modernizáltak közülük – ismertette a piaci lehetőséget az árverést szervező Intergavel Kft. vezetője. Kocsis Csaba hozzátette, emiatt nem lenne meglepő, ha a villamosokat egy külföldről licitáló vinné el, és ott folytatnák pályafutásukat. Ugyanakkor ismerten megbízható típusokról van szó, amelyek tartalékként, különösen a kedvező kikiáltási ár ismeretében akár a magyar nagyvárosok közlekedési cégeinek figyelmét is felkelthetik.



Az sem kivételes, hogy a villamoskocsikat vendéglátó egységnek, gyerekjátszóháznak rendezik be vagy más, a korábbitól eltérő funkciót találnak számukra.



Bár a villamos az árverési vállalkozás életében sem mindennapos tétel, sok szempontból ugyanolyan ipari eszköz, mint egy eszterga vagy targonca; használtan is van értéke, ezért a másodkereskedelmére is sok példa van. Ami újdonság, az inkább az online árverés rendszere, ilyen formában Magyarországon még nem kínáltak kötöttpályás közlekedési eszközt. Ugyanakkor a kereskedelem világa egyre erősebben használja az online lehetőségeket, és ez alól az ipari eszközök sem kivételek – zárta a szakember.