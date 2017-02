IT

El sem hiszi, meddig bírja az új Nokia 3310

JAMES TITCOMB

Tizenhét év után született újra a legendás Nokia 3310-es telefon. Az új verzión visszaköszön az ezredfordulón napvilágot látott ősének dizájnja. Természetesen, a kígyós játék is felkerült a mobilra, de teljesen megújították azt is. A katalán fővárosban megrendezett Mobile World Congress kiállításon részletesen bemutatták az új telefont, ami színes kijelzőt is kapott a régi monokróm helyett.

Screenshot

Míg a régi Nokia 3310-es 133 grammos volt, addig az újdonsült verzió mindössze 79,6 grammot nyom, sőt, kamerát is kapott (2MP)! Míg elődje ha két hétig bírta, addig a felfrissített változata egy hónapig is bírja standby üzemmódban. A második negyedévben debütál, ára 49 euró lesz.