BBC-interjú

Zuckerberg: a globalizáció ellen fordul a közhangulat

Sokan úgy érzik, hogy nem tudnak lépést tartani a globalizációval járó gyors ütemű változásokkal, és ma már vannak olyan mozgalmak, amelyek célja a visszalépés a globális szintű összekapcsolódástól. 2017.02.17 07:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Facebook közösségi portál alapítója szerint mélységesen aggasztó, hogy a közhangulat világszerte a globalizáció folyamata ellen fordul.



Mark Zuckerberg a BBC televíziónak adott, csütörtök este ismertetett interjúban kijelentette: sokan úgy érzik, hogy nem tudnak lépést tartani a globalizációval járó gyors ütemű változásokkal, és ma már vannak olyan mozgalmak, amelyek célja a visszalépés a globális szintű összekapcsolódástól.



Kijelentette: amikor létrehozta a Facebookot, a világ összekapcsolódásának célját senki nem vitatta, e globális összekapcsolódás évről évre szorosabbá vált, és ez tűnt a folyamatok fő irányának. Zuckerberg szerint azonban ma már ezt az elképzelés egyre inkább vitatottá válik.



Hozzátette: továbbra is hisz abban, hogy hosszú távon ez a globális összekötődési folyamat jobbá teszi a világot, ám elismeri azt is, hogy a globalizáció ideája bizonyos esetekben figyelmen kívül hagyta a saját maga által teremtett kihívásokat, és a mostanában tapasztalható jelenségek egy része az erre adott reakció.

Mark Zuckerberg, a Facebook atyja (Fotó: AP)

A Facebook alapítója szerint ügyelni kell arra, hogy az emberi közösség globálissá válása mindenki számára hasznos legyen, mert ez nem fog automatikusan megtörténni.



Arra a felvetésre, hogy egyes találgatások szerint politikai szerepvállalásra készül, sőt akár indulhat a 2020-as amerikai elnökválasztáson is, Mark Zuckerbeg csak annyit mondott, hogy "jelenleg" ilyesmivel nem foglalkozik, most elsősorban a globális összekapcsolódás folyamata érdekli.



A BBC-nek adott interjú előzménye, hogy Zuckerberg csütörtökön saját Facebook-profilján bemutatta egy körülbelül hatezer szóból álló esszéjét, amelyben szintén a globalizáció folytatása mellett áll ki. Az általa kiáltványnak nevezett írás ennek egyik fő kérdése, hogy "olyan világot építünk-e, amilyet mindannyian akarunk". Mint írja, a Facebookot most a legtöbben a barátokkal és a családtagokkal való kapcsolattartásra használják, de ő reméli, hogy ez a közösségi média a jövőben sokkal inkább összefogásra fogja serkenteni az embereket mindenféle jó cél érdekében, minthogy eredetileg erre - az emberiség összefogására - hozta létre. A világméretű összefogás lehetősége abból a szempontból megvan a Facebookon, hogy immár egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió regisztrált használója van, több, mint bármely ország lakónak száma.