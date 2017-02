Amikor eltűntek a feliratkozók a YouTube-ról...

Óriási baklövést generált egy frissítés a napokban a YouTube-on: a népszerű csatornák feliratkozóinak száma váratlanul drasztikusan zuhanni kezdett, sőt, néhány csatorna annyi feliratkozót veszített, hogy a számok átcsaptak negatívba.



A problémát az okozta, hogy a frissítést követően a rendszer duplán számolta a leiratkozókat, a feliratkozókat viszont nem rögzítette



A trollok persze gyorsan ki is használták a kínos bakit, nem egy helyen sikerült negatívba görgetni a számlálókat..



A videómegosztó utóbb közölte, hogy javították a hibát, és senki ne aggódjon a számlálók miatt, az eredeti adatok a háttérben nem tűntek el

Yikes! Starting Monday, in some cases, we accidentally started counting two unsubs for the price of one. We're working on a fix!