Okosodó telefonok

Lássuk mit tudni az új Samsung csúcsmobilról - ledöbbensz ettől a Galaxy S8-astól

Tetszene-e egy olyan telefon, amin az ujjlenyomat-olvasó nem a hátulján van, hanem a képernyő mögé van beépítve, illetve egyáltalán nincs rajta Home gomb? 2017.01.23 19:29 Sós Éva

Csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi pletyka, hír, kiszivárgott fotó jelenik meg a koreai gyártó készülékéről, melyek közül azonban egyik sincs megerősítve.

A 2017-es év első napjai már a Samsung újdonságaitól voltak hangosak. Még január 12-én jelent meg egy renderelt dizájnkép (tehát nem tényleges termékfotó) a Galaxy S8-ról, amit az egyik tokgyártó mutatott meg "véletlenül", mikor a tokterveit mutatta be. Ezen bizony azt látni, hogy nincs Home gomb, odakerült egy diszkrét Samsung felirat a készülék aljára, de hogy mit takar, arról szó sincs, a power gomb a baloldalra került a hangerőgombok alá, és a kamera nyílása is eléggé megnőtt, ami duállencsét feltételez...

Még mielőtt találgatásokba kezdenénk, már másnap bejelentette a Samsung, hogy a soron következő S sorozatának (így nyilván a 8-nak is) a műszaki és dizájn adatai egyaránt véglegesítésre kerültek. Mint kiderült, Samsung Galaxy S8 és Samsung Galaxy S8 Plus modellek érkeznek az idén, egyiken sem lesz fizikai Home gomb, hanem mindkettőnek hátlapi ujjlenyomat olvasója lesz. A Plus kivitel kapja meg a dual-kamerát, cserébe a sima modell egy 5,7" átmérőjű (nagyobb, mint az iPhone 7 Plus) kijelzőt kap, persze a Plus sem marad le, 6,2" átmérővel büszkélkedhet majd.

A Samsung vezérigazgatója és vezérigazgató helyettese által bejelentett első hivatalos képeken, melyeken aranyszínűek a készülékek, valóban azt látni, hogy tényleg nincs Home gomb, növelve ezzel a kijelző méretét, ám a power ugyanott van, ahol eddig, a jobb oldalon.

Pár nap csend után felreppent, hogy az S8 esetében is igen komoly kamerával lesz dolgunk, de ami a döbbenet, hogy retina felismerő is kerül a lencsékbe - ez nagyon komoly biztonsági fejlesztéseket sejtet.