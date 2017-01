Támadás

Kibertámadás érte a Sundance Filmfesztivál számítógépes rendszerét

Kibertámadás érte szombaton a Sundance Filmfesztivál számítógépes rendszerét, de az online jegyvásárlást megbénító hibát rövid idő alatt sikerült elhárítani. 2017.01.22 17:21 MTI

A fesztivál szervezői Twitteren számoltak be a kibertámadásról, amely hálózati kimaradásokat okozott és az online jegyeladási rendszert is megbénította. "A támadásról egyelőre nincs további információ, de csapatunk keményen dolgozik a rendszer visszaállításán" - idézte bejegyzésüket a The Hollywood Reporter.



A csütörtökön kezdődött fesztiválon a rendszerhiba ellenére minden előadást megtartottak.



"A műsornak folytatódnia kell, művészeink hangja hallható lesz" - üzenték az érdeklődőknek.



A Sundance filmfesztiválon az utahi Park Cityben és környékén január 29-ig láthatja a közönség a legfrissebb amerikai és nemzetközi független filmek válogatását.