Okosságok

Vége az Apple és Android telefonoknak?

hirdetés

Screenshot

A történet 3 évvel ezelőtt, 2014-ben kezdődött, amikor Andy Rubin, az Android szülőatyja elhagyta a Google-t annak érdekében, hogy „játszóteret” hozzon létre kezdő vállalkozásoknak, megteremtve számukra az optimális környezetet a fejlődéshez. Ennek köszönhetően az elmúlt esztendőkben olyan érdekességekkel foglalkozott, mint a kiterjesztett valóság, a mesterséges intelligencia és a robotika, ám most úgy tűnik, újra visszatért a mobiltelefonok világába, csak éppen másik irányból.



A Bloomberg cikke szerint a szaki ugyanis egy rendkívüli képességekkel rendelkező okostelefonon dolgozik egy új csapattal, melynek mindegyik tagja vagy az Apple vagy a Google házának tájékáról érkezett.



A hírek szerint Andy Rubin új vállalkozása hamarosan debütál, Essential néven, és a jövőben csak erre fog koncentrálni. A cég több készülék és eszköz fejlesztésén fog dolgozni, nem csak okostelefonokon, hanem mindenféle okoskiegészítőn is. A pletykák szerint a termékek pimasz kihívói lesznek mind az Apple, mind az androidos konstrukcióknak. Azt még nem tudni, hogy milyen operációs rendszeren futnak majd, de Andy néhány elszólása szerint minden bizonnyal a mesterséges intelligenciára alapszanak majd.



Az elsődleges találgatások szerint az általa alkotott új mobil nagyobb kijelzőt kap, mint az iPhone 7 Plus, de térfogatra kisebb lesz. Ahogy az Apple mobiljánál a 3D Touch esetében is, a vezérlésben az érintéseken felül a nyomásszintek is szerepet játszanak. Fémből és kerámiából ötvözött burkolatot kap, és egy spéci, szabadalmaztatott mágneses csatlakozófelület révén tud majd töltődni és kapcsolódni is. Állítólag az Essential csapata 360 fokos fotók készítésére alkalmas megoldáson is dolgozik.