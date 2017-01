Leállás

Péntek 13-a volt a Facebookon - meg is jöttek az első mémek

A Facebook-felhasználók világszerte leállást tapasztaltak a közösségi oldal számos szolgáltatásában. A Down Detector jelentése szerint a probléma főként Közép- és Nyugat-Európában, illetve az USA-ban jelentkezett. A személyes oldalakon csak a profilkép és a fejléc töltődött be, emellett a hírfolyam és a csoportok sem működtek rendesen.

Facebook is down since 12:12 PM ESThttps://t.co/RKoZl9z9of

RT if it's down for you as well #facebookdown pic.twitter.com/HDFVzXfnH4 — Outage Report (@ReportOutage) 2017. január 13.

Well at least #facebook is down for everyone else too! pic.twitter.com/KgRu9CYxr4 — Ariel Coverage (@ArielStrasser) 2017. január 13.

Just waiting for Facebook pages to get back online #facebookdown pic.twitter.com/T0OCfalOHl — nasir wajid (@wajid_nasir) 2017. január 13.

Facebook business manager is DOWN. pic.twitter.com/MyMpNDPBMW — Hayley Lyons (@hayley_lyons) 2017. január 13.