Péntektől él a "roaming like at home"

Életbe lépett január 6-án az Európai Bizottság rendelete, amely a roaming méltányos használatáról szól a roamingdíjak 2017. június 15. utáni eltörléséhez kapcsolódóan.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján közzétett információk szerint a rendelet értelmében 2017. június 15-től a visszaélésszerű használat elkerülésére a roamingszolgáltatók akár bizonyítékokat is kérhetnek az ügyféltől, hogy "szoros kapcsolattal rendelkezik az adott tagállamban". Egyéni felhasználók esetén az ügyfél egyszerű nyilatkozata mellett akár igazolnia is kell, hogy az adott tagállamban van postai vagy számlázási címe. Nappali tagozatos hallgatóknak az oktatási intézmény nyilatkozatát kell bemutatni.



Vállalati ügyfelek a tagállamban fennálló kapcsolatot a vállalkozás bejegyzésének helyével, székhelyével vagy a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helyével igazolhatják. De előfordulhat az is, hogy be kell mutatni azt a helyet, ahol a munkavállaló dolgozik.



A rendelet emellett bevezeti a "roaming like at home" koncepciót, amelynek lényege, hogy az előfizetők a hazai feltételeknek megfelelően tudják használni mobiltelefonjukat az unióban.



Ezáltal a hazai előfizetők a hazai díjcsomagokban meghatározott időtartamú hanghívást kezdeményezhetnek és a díjcsomagoknak megfelelő számú SMS-t küldhetnek az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban is plusz költség nélkül. A javaslat egyedül az adatforgalom esetében határoz meg limitet, azt is akkor, ha az adott előfizető korlátlan adatcsomaggal rendelkezik. Ebben az esetben a szolgáltatónak legalább a díjcsomag ára és az aktuális adatforgalomra vonatkozó nagykereskedelmi ár arányának kétszeresével megegyező adatmennyiséget kell belföldi áron biztosítania.



A rendelet azt is meghatározza, hogy a szolgáltatók kötelesek az előfizetőkkel kötött szerződésben ismertetni a roaminghasználatra vonatkozó, általuk alkalmazott méltányossági feltételeket és az azokat ellenőrző mechanizmusokat, amelyek úgynevezett objektív indikátorokon alapulnak. Ezek között szerepelhetnek olyan intézkedések, amelyekkel megállapítható, hogy az ügyfél a roamingoláshoz képest elsősorban belföldön vesz igénybe mobilszolgáltatást, illetve, hogy más uniós tagállamokban való tartózkodáshoz képest döntően belföldön tartózkodik. Objektív indikátor lehet az is, ha egy elsősorban - de nem kizárólag - roamingszolgáltatások céljából használt SIM-kártya hosszú ideig inaktív vagy egy ügyfél egyszerre több SIM-kártyára fizet elő, és azokat rendszeresen használja roaming üzemmódban.



Ha roamingszolgáltató bizonyítani tudja a visszaélésszerű roaminghasználatot, akkor először felhívja az ügyfél figyelmét a visszaélésre, és ha az előfizető legalább két héten belül nem változtat addigi használatán, a szolgáltató többletdíjat róhat ki, de erről előzetesen szintén tájékoztatnia kell az ügyfelet.

Az Európai Parlament 2015 októberében fogadta el az egységes távközlési piacról szóló rendeletet, amely alapján a roamingdíjak 2017. június 15-ét követően megszűnnek. A rendelet alapján az Európai Bizottságnak 2016. december 15-ig végrehajtási rendeletet kellett alkotnia annak érdekében, hogy a 2017. június 15-étől eltörlendő kiskereskedelmi többletdíjakkal a felhasználók ne élhessenek vissza, és így elkerülhető lehessen az állandó roamingolás, továbbá a többletdíjak eltörléséből fakadó bevételkiesés a szolgáltatók számára ne jelentsen túlzott terhet.



Az EB először 2016. szeptember 5-én tette közzé a roaming méltányos használatára vonatkozó javaslatát, amelyet azonban a heves bírálatok miatt néhány nap múlva visszavont, majd szeptember 21-én új, időkorlátozás nélküli roaminghasználatra tett javaslatot.



A roamingdíjak folyamatosan és jelentősen csökkentek az elmúlt években. A 2015-ben elfogadott rendelet alapján legutóbb 2016. április 30-án csökkentek a díjak, jelenleg a mobiltelefonos hívásokért percenként legfeljebb 5 eurócentet, sms-enként 2 eurócentet, az adatforgalomért pedig megabájtonként 5 eurócentet számolhatnak fel az EU-ban a szolgáltatók. Ezek a díjak 2017. június 15-én megszűnnek.