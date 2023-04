Időjárás

Nyugodt, napsütéses idő lesz a hétvégén

Nyugodt idő várható a hétvégén, többórás napsütéssel és 16-23 Celsius-fokos csúcshőmérsékletekkel. Vasárnap délutántól azonban a Dunántúlon már többfelé várható eső, helyenként zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a késő délelőtti óráktól kezdve sokfelé képződik gomolyfelhő, ezek egyes körzetekben időszakosan össze is állhatnak, de összességében több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. Sokfelé megélénkül az északkeleti, keleti szél, az ország északkeleti részén erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.



Szombaton napos idő várható gomoly- és helyenként fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. A délkeleti szél néhol időnként megélénkül. A minimumhőmérséklet 1 és 9, a csúcsérték 16 és 21 fok között lesz.



Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában többórás napsütés várható, majd napközben nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet. Délelőtt északkeleten egy-egy zápor nem zárható ki. A nap második felétől a Dunántúlon több helyen eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél olykor megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon. A hajnali 1, 9 fokról 17 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.