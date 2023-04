Időjárás

Előkerültek a szánkók húsvétkor - videó

Reggelre ott majdnem 10 centi volt a hóvastagság, de Bánkúton is volt miből hóembert építeni. A Híradónak nyilatkozó meteorológus úgy fogalmazott: ezért is hívjuk az áprilist szeszélyesnek. A következő napokban azonban már 15 fok is lehet.