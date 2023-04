Időjárás

Meteorológia: az átlagnál melegebb és kissé csapadékosabb volt a március

Az átlagnál melegebb és kissé csapadékosabb volt az idei március - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán szerdán.



A meteorológiai szolgálat elemzése szerint a márciusi középhőmérséklet országos átlagban 7,5 Celsius-fok volt, ami 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as átlagot, ezzel az idei volt a 17. legenyhébb március 1901 óta.



A havi középhőmérséklet általában 6 és 8,5 fok között alakult, 5 fok alatti érték csak a hegyvidékeken és fagyzugokban fordult elő.



A csapadék országos átlaga az eddig beérkezett adatok szerint 41,2 milliméternyi volt, ami kevéssel átlag feletti. Az ország legnagyobb részén 40 milliméter körüli csapadék hullott, de délnyugaton és északkeleten többfelé meghaladta a 60 milliméternyit is - tették hozzá.



Megjegyezték: eközben északnyugaton többnyire 20 milliméternyi alatt maradt a havi csapadék, így márciusban is Sopron térsége volt a legszárazabb.



Az elemzés szerint a tavalyi, nagyon száraz évkezdet után idén csapadékosabban kezdődött az év, március végéig országos átlagban mintegy 140 milliméternyi csapadék hullott, ez körülbelül 33 százalékkal több az éghajlati normálnál és több mint háromszorosa a múlt év első negyedévében mért értéknek.



Hozzátették: 2023 első negyedévében a csapadékosabb hegyvidékeken és a Dél-Dunántúlon többfelé 200 milliméter feletti volt a csapadék mennyisége, csak a továbbra is nagyon száraz Sopron térségében hullott a 2022-es év hasonló időszakánál alig több csapadék.