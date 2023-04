Időjárás

Erdélyben közlekedési fennakadásokat okozott a havazás

Forgalomkorlátozásokhoz és közlekedési fennakadásokhoz vezetett a tél visszatérése Erdélyben, ahol több megyében kedd estig narancssárga jelzésű hóriasztás van érvényben.



Hargita megyében kedden reggel a sűrű havazás miatt Csíkszereda és Székelyudvarhely, illetve Maroshévíz és Borszék között korlátozni kellett a teherautók forgalmát. Brassóban a városvezetés arra kérte a sofőröket, hagyják otthon a gépkocsijukat, és használják a tömegközlekedést.



Hargita megye közútjain kedd reggel télies útviszonyok között zajlott a közlekedés. A két említett nehezebb útszakaszon korlátozták a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek forgalmát, nehogy elakadjanak a hóban és torlódást okozzanak - írta az Agerpres román hírügynökség.



Bár a korlátozás eredetileg délig lett volna érvényben, a Székelyhon beszámolója szerint tíz óra után feloldották. A hírportál arról írt, hogy Szentegyházán és a megye más településein is elakadtak nagyobb gépjárművek az utakon a hó miatt.



Brassóban ennek elejét akarták venni, a városvezetés már hétfőn közösségi oldalán figyelmeztette a lakosságot, hogy kedd reggel csak azok induljanak útnak autóval, akiknek feltétlenül szükséges, inkább a helyi tömegközlekedést használják. A narancssárga riasztás alatt lévő városban kedden 40 hókotró dolgozik a hó eltakarításán, 140 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki - közölték.



Télies útviszonyoknak megfelelően zajlik a közlekedés Kolozs megyében is, de nincsenek elzárt útszakaszok - közölte a megyei önkormányzat.



A román meteorológusok sűrű havazásra figyelmeztető narancssárga riasztást adtak ki a Déli-Kárpátokra és a Keleti-Kárpátok déli részére. A román meteorológiai szolgálat (ANM) előrejelzése szerint erős szélre, hófúvásokra is számítani kell. A narancssárga riasztás kedden 22 óráig érvényes.



Az ANM arra is figyelmeztetett, hogy az 1400 méter fölötti térségekben jelentős vastagságú friss hóréteg rakódik le, így megnő a lavinaveszély.