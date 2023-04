Időjárás

Szerbiában jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben a hó

2023.04.04 09:55 MTI

Jelentős fennakadásokat okoz a hó Szerbiában, kedd reggelre 10-30 centiméternyi hó esett az ország nagy részén, emiatt a közlekedés is nehezebbé vált - közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) a reggeli híradójában.



Keddre virradóra a hó belepte a nyugat-balkáni ország legnagyobb részét, délen pedig eső esik, kizárólag az ország északi része maradt csapadékmentes.



A hegyekben akár félméternyi hó is eshet, míg az alacsonyabban fekvő részeken 10-30 centiméter hóra lehet számítani - közölte Slobodan Sovilj meteorológus. Hozzátette: a havazás leghamarabb szerda délután állhat el, a hideg idő azonban a következő tíz napban sem adja át a helyet a valódi tavasznak, arra a hónap végéig kell várni.



A meteorológus kiemelte, hogy Belgrádban nem jellemző az áprilisi havazás, átlagosan tízévente tapasztalható a jelenség, azonban éppen két évvel ezelőtt volt rá példa, akkor viszont nem esett 10 centiméternél több csapadék.



A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben, az ország autópályáin dugók alakultak ki, a hókotrók nem kezdték még meg a takarítást. A havazás a szerb főváros közlekedését is felborította, helyi jelentések szerint számos utca járhatatlan, emiatt a tömegközlekedésben is fennakadások tapasztalhatók, míg az autósok jelentős dugókra számíthatnak.