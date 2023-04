Időjárás

Visszaesik a hőmérséklet a héten és visszatérnek az éjszakai fagyok

Visszaesik a hőmérséklet a hét elején: visszatérnek az éjszakai fagyok és napközben sem várható 10 Celsius-foknál magasabb csúcshőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.



Hétfőn gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel. Késő délutánra az ország középső része kivételével csökken a felhőzet, néhol fordulhat elő zápor, esetleg hózápor. Az északi szél sokfelé megélénkül, megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 8 és 13 fok között valószínű.



Kedden az ország délkeleti, keleti felére vastag, zárt felhőzet húzódik, míg északnyugatra, nyugatra napos, gomolyfelhős idő valószínűbb. Délkelet, kelet felé haladva növekvő eséllyel valószínű csapadék, amelynek nagyobb része jó eséllyel lehet havas eső, havazás. Az északi szelet sokfelé erős, a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén térségében helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalra döntően fagypont köré hűl le a levegő, a szélvédett, fagyzugos északi völgyekben azonban ennél több fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 3 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szerdán zárt felhőzet nagyobb eséllyel az ország keleti felén lehet, nyugatabbra gomolyfelhős idő valószínűbb. A keleti részeken van esélye esőnek, havas esőnek, havazásnak egyaránt. Többfelé lesz élénk, a Dunántúlon és a Zemplén térségében erős az északias szél. Hajnalban mínusz 3, plusz 2 fok valószínű, kelet felé haladva lesz a kevésbé hideg idő. Délután 3-9 fokra kell számítani.



Csütörtökön döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Akár több helyen is lehet csapadék, amelynek formája eső, havas eső, havazás egyaránt lehet. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. Hajnalban mínusz 3, plusz 3 fok várható, délután 3-10 fok valószínű.



Nagypénteken általában erősen felhős vagy borult idő várható. Több helyen lehet nagyobb eséllyel már eső. Megélénkülhet, néhol megerősödhet az északi, északnyugati szél. A hajnali mínusz 2, plusz 4 fokról délutánra 6 és 12 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.



Nagyszombaton délkelet, kelet felől szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt pedig kevesebb helyen kell csapadékra számítani. Helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. A hajnali mínusz 2, plusz 5 fokról délutánra 7 és 14 fok közé melegedhet fel a levegő.



Húsvétvasárnap változóan felhős időre van kilátás, elszórtan fordulhat elő záporos csapadék. Az északi, északkeleti szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is lehetnek. Hajnalra 0, plusz 7 fok közé hűl le, délutánra 8 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.