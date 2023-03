Időjárás

Szombaton indul a tavi viharjelzési szezon

A meteorológiai szolgálat viharjelző obszervatóriuma folyamatosan figyeli a tavak aktuális és várható időjárását, szükség esetén pedig viharjelzést ad ki. 2023.03.31 09:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombaton indul a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.



Az április 1-jén kezdődő tavi viharjelzési szezon október 31-éig tart. A tavi viharjelzések a meteorológiai szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriumában készülnek - ismertették.



A Balatonnál ez már a 89. viharjelzési szezon - írták. A tó viharjelzési szempontból három medencére van felosztva: a Keszthelytől Badacsony-Fonyódig tartó nyugati, a Fonyód és Tihany közötti középső és a Tihanyi-félszigettől keletre lévő keleti medencére. Az egyes medencékben egyidejűleg eltérő fokozatú viharjelzések lehetnek érvényben.



A balatonihoz hasonló fényjelző lámpák működnek a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tónál is, ez utóbbi kiszolgálását az osztrák meteorológiai szolgálat látja el - tették hozzá. A Velencei-tónál és a Tisza-tónál egy adott időpontban egyfajta jelzés érvényes, ott is a balatonihoz hasonló viharjelző lámpák tájékoztatnak a várható szélviszonyokról.



A meteorológiai szolgálat viharjelző obszervatóriuma folyamatosan figyeli a tavak aktuális és várható időjárását, szükség esetén pedig viharjelzést ad ki. Az elsőfokú viharjelzés az erős (40 és 60 kilométer/óra közötti), a másodfokú pedig a viharos (60 kilométer/órát meghaladó) szélre figyelmeztet. A jelzéseket a szélerősödés előtt fél-másfél órás "időelőnnyel" adják ki - közölték.



Az aktuális viharjelzéseket a tavak körüli viharjelző lámpák jelzik. A riasztást a meteorológiai szolgálat adja ki, a viharjelző lámpák technikai üzemeltetését pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. A Balatonnál négy vízközépi platformon is működnek viharjelző lámpák.



A katasztrófavédelem a Balatonon 37 part menti és 3 tóközepi viharjelzőlámpát működtet, ezek kiegészülnek 15 mobil viharjelzőlámpával, amelyek a strandokon kapnak helyet. Vagyis a Balatonon összesen 55 viharjelzőlámpa van, ennek köszönhetően egy adott pontról legalább hármat is lehet látni. A Velencei-tónál 4, a Tisza-tónál 5, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa van, ebből egy működik a magyar oldalon.



Hozzátették: az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a tóközepi viharjelzők még hatékonyabban figyelmeztetnek, mert speciális stégeken, platformokon kaptak helyet. Nagyobb napelemekkel vannak ellátva, üzembiztosabb a működésük, bővült az akkumulátorkapacitásuk, így akkor is megfelelően működnek, amikor tartósan nem süt a nap.



A Balatont és Velencei-tavat érintő, folyamatosan frissülő időjárási információk szabadon hozzáférhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület honlapján, továbbá a meteorológiai szolgálat Meteora nevű mobiltelefonos alkalmazásán keresztül - ismertették.