Vihar - Országszerte kidőlt fák, leszakadt vezetékek akadályozták a közúti és vasúti közlekedést

Az előrejelzés szerint az esti, éjszakai órákban ideiglenesen kissé csillapodik a légmozgás, majd kedden a délelőtti óráktól ismét viharossá fokozódik az északnyugati szél, amely kedd estétől fokozatosan veszít erejéből. 2023.03.27 18:31 MTI

Országszerte kidőlt fák, leszakadt vezetékek akadályozzák a közúti és vasúti közlekedést a viharos szél miatt. Az időjárás több közúti balesetet is okozott.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel azt közölte, hogy a szélsőséges időjárás elsősorban a nyugati országrészben okozott gondokat, ami délutánra a fővárost is elérte. A tűzoltók hétfőn délután vasúti sínekre, közutakra kidőlt fák, leszakadt ágak és elektromos vezetékek eltávolításához vonultak ki számos helyszínre.



A tájékoztatás szerint Sopronban lakóház tetejére dőlt egy fa, amely elszakította az elektromos vezetéket is. Szintén Győr-Moson-Sopron vármegyében a 83-as főútra dőlt fa, amely egy forgalmi sávot foglalt el. Szombathelyen egy társasház szigetelését bontotta meg a szél.



A Veszprém vármegyei Cseszneken a 82-es főútra dőlt egy fa, és foglalja el teljes egészében az érintett útszakaszt. A Zala vármegyei Bocfölde térségében, Gellénháza és Sárhida között több fa is megdőlt, teljesen elzárva az utat.



A Komárom-Esztergom vármegyei Környén egy üzem öt méter magas fémkapuját tépte le a szél, a lógó kapu veszélyezteti az arra közlekedőket.



Somogy vármegyében, Somogymeggyes és Kapoly között fa dőlt a sínekre, ez a vasúti közlekedést akadályozza.



A Bács-Kiskun vármegyei Baján egy kollégium udvarán megdőlt egy fenyőfa, ami a járókelőket és a parkoló járműveket veszélyezteti.



Az 1-es főúton Mosonmagyaróvár térségében gépkocsira dőlt egy fa. A járművezetőt a tűzoltók emelték ki a kocsiból. Az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelik.



Budapest XII. kerületében, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifordult egy tizenöt méteres fa, egy másik fára dőlt, a gépjárműforgalmat veszélyezteti. A XI. kerületi Bartók Béla úton egy háromemeletes épület tetejéről szakadtak le lemezdarabok.



Az Útinform honlapján azt írta, hogy az M7-es autópályán, a Kőröshegyi völgyhídon, Letenye felé egy kamion felborult, állt a forgalom.



A viharos időjárás a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. A Mávinform azt közölte, hogy a viharos erejű szél több helyen is akadályozta a vonatközlekedést, felsővezeték sérült meg, fák dőltek a vasúti pályára.