Időjárás

Apokaliptikus időjárás Kaliforniában: átszakadt gát, összeomlott utak, áradások és havazás - videó

Egy folyó gátja is átszakad szombaton hajnalban a Kaliforniát sújtó áradásokban, a térségből 8500 embert kellett kitelepíteni, a hegyekben pedig újabb havazás növelte a hótakaró vastagságát.



Észak-Kaliforniában a Pajaro folyó gátja szakadt át 30 méteres szakaszon, elöntve a környező települések egy részét és mezőgazdasági területeket. A Nemzeti Gárda egységeinek mintegy 50 embert kimenteniük, köztük a vízben elakadt autósokat.



A megáradt folyó vize bejutott a környéket ivóvízzel ellátó kutakba, így a hatóságok megbetegedések veszélye miatt nem javasolják csapvíz használatát ivásra és főzésre.



A Pajaro folyó gátja 1995-ben is átszakadt, amikor két ember meghalt. A térség fontos zöldség- és gyümölcstermelő vidék, elsősorban avokádót, brokkolit és epret termesztenek.



Santa Cruz megyében a pénteki esőzés nyomán kialakult áradás mintegy 750 embert vágott el a külvilágtól, miután a víz elvitte az egyetlen út egy részét, amin lakóhelyük megközelíthető.



Kalifornia más területein is arra utasították, illetve kérték a lakosságot, hogy hagyják el otthonukat az árvizek miatt. A meteorológusok nyomatékosan arra kérték az autósokat, hogy kerüljék el az elárasztott utakat.

Massive Floods destroying parts of California... pic.twitter.com/gGMiPI9DYO — Michael Burea (@MichaelBurea) March 12, 2023

San Franciscóban szombaton fa dőlt a híres Trocadero Klub épületére. A jelentések szerint az 1892-ben épület klubházban súlyos károk keletkeztek, a tető sérült, illetve az eső a belső berendezést károsította.



Kalifornia kormányzója az állam 34 megyéjében hirdetett veszélyhelyzetet, Joe Biden elnök pedig ezek egy részében szövetségi veszélyhelyzetről hozott rendeletet, ami központi forrásokat nyit meg a védekezéshez és kárelhárításhoz.



Az államot sújtó ítéletidőben a héten ketten meghaltak.



Az újabb esőzéseket és havazást hozó úgynevezett atmoszférikus folyó, már a tizedik a tél kezdete óta, ami a légkörben keletkező hosszan elnyúló, nagy nedvességtartalmú légtömeg trópusi levegőt szállítva Kalifornia fölé.



A meteorológusok a jövő hét első felére újabb esőt és havazást hozó légtömegeket jeleznek, a Sierra Nevada hegység egyes részeiben újabb 80 centiméter hóra készülnek.



A súlyos esőzéseknek van pozitív hatása is Kaliforniában, mert megszűnőben van a három éve tartó rendkívüli aszály. Az állam klímaügyi megbízottja úgy fogalmazott, hogy a tél kezdetén azt gondolták belépnek a negyedik aszályos évbe, a körülmények ugyanakkor mostanra teljesen megváltoztak.



Az amerikai aszályfigyelő szolgálat pénteken megjelent friss térképes összegzése szerint Kalifornia nagy részén már nincs aszály, illetve csak "abnormálisan száraz" minősítés van érvényben. Az esőzések miatt a víztározók szintje is jóval az év ezen időszakában megszokott átlag felett van, aminek nyomán a hatóságok vizet eresztenek ki belőlük, hogy a várható érkező utánpótlásnak helyet adjanak, az újabb csapadék mellett a hegyekben felhalmozódott hó olvadása is komoly vízmennyiséget jelent.