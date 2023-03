Időjárás

Folytatódik a változékony idő, szombaton lehűlés érkezik

Folytatódik a változékony, tavaszias idő: pénteken még 15 és 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható többfelé záporral, zivatarral, majd szombaton csökken a hőmérséklet, és akár havas eső, hózápor is eshet. Vasárnap nem valószínű csapadék, de a legmelegebb órákban mindössze 6 és 10 fok valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken délutánig közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, délutántól már inkább erősen felhős égkép valószínű. Többfelé várható zápor és zivatar. A déli szél élénk lesz, néhol meg is erősödik, de a zivatarok környékén erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul.



Szombaton reggelig jobbára erősen felhős idő várható, napközben felhőátvonulásokra lehet számítani több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten estig erősen felhős maradhat az ég. Délelőttig főleg a déli és a keleti országrészben valószínű szórványosan eső, zápor, majd délutántól északkeleten fordulhat elő zápor, havas eső, hózápor, de másutt számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8, a csúcsérték 6 és 12 fok között alakul.



Vasárnap a hosszabb-rövidebb napsütés mellett melegfront közép-, illetve magasszintű felhőzetet sodródhat az ország fölé. Csapadék nem valószínű, az északnyugati, majd a délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalra többnyire mínusz 8 és 0 fok közé hűl le a levegő, délután 6, 10 fok lehet.