Időjárás

Meteorológia: a természet nem jár sokkal előrébb az ilyenkor szokásosnál

Idén a természet nem jár sokkal előrébb az ilyenkor szokásosnál, az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, de sokfelé egyre jobban várnak egy kiadósabb esőt - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat e heti agrometeorológiai elemzésében csütörtökön.



A honlapon közölt összefoglaló szerint a február végére jellemző változékony idő folytatódott az elmúlt egy hétben is. A hőmérséklet északkeleten a szokásos értékek körül alakult, az ország többi részén 1-2 fokkal meghaladta a sokéves átlagot.



A csapadék kevesebb volt a szokásosnál, a déli tájakon a kisebb a hiány. A talaj felszín közeli rétege az ország északi kétharmadán sokfelé száraz. A középső és mélyebb rétegek északon is jó vízellátottságúak, míg délen a felső 1 méteres talajréteg szinte telített és többfelé áll a víz a szántóföldeken.



Hozzátették: az őszi vetések jellemzően jó állapotúak, de az ország déli, délnyugati területeinek kivételével egyre jobban várnak egy kiadósabb esőt.



Utaltak arra: február első felében volt szűk tíz nap, amikor a fagyos éjszakákon a kórokozók némiképp gyérültek és a fagy visszafogta a növények túl korai fejlődését. A hónap közepén azonban fejlődésnek indult a vegetáció, már az északkeleti országrészben is virágzik a som, a kajszi, az őszibarack és a körte. Délen, délnyugaton a folyamat még előrébb jár, a mandula virágzása is elkezdődött.



Továbbra is kora tavaszi idő várható, időjárási frontok sorozata érkezik, és a következő egy hétben 2-15 milliméternyi csapadék valószínű.



A hőmérséklet pénteken még 15 és 20 fok körül alakul, majd szombaton egy hidegfront hatására több fokkal visszaesik, és a hétvégén 10 fok alatti maximumok lesznek jellemzőek. A fagypont alatti hajnalok vasárnap és hétfőn térnek vissza, majd hétfőn ismét melegedés kezdődik. A szél szombaton nagy területen viharossá fokozódik, és a vasárnapi átmeneti mérséklődés után hétfőn is sokfelé lesz erős.