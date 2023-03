Időjárás

Vasárnaptól visszaesik a hőmérséklet, de addig napos, enyhe idő várható

Pénteken egyre nagyobb területen süt ki a nap, és még szombaton is napos idő várható, 14 Celsius-fokos maximummal. Vasárnap azonban már túlnyomóan felhős idő valószínű, megerősödő széllel és néhol záporral, hózáporral, délután pedig már csak 6 és 11 fok közé melegszik a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az összefüggő felhőzet fokozatosan dél felé szorul, este a déli határvidékről is levonul. Az ország északkeleti, északi felében kell számítani a legtöbb napsütésre, de a felhőzet visszaszorulásával máshol is naposra fordul az idő. A borult részeken gyenge eső előfordulhat, délutántól azonban megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között várható, a naposabb tájakon lesz melegebb.



Szombaton általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, a rétegfelhőzet és az éjszakai ködfoltok várhatóan gyorsan feloszlanak. Csapadék nem lesz. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű.



Vasárnap felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Kevés helyen zápor, hózápor, jégdara-zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően mínusz 2 és plusz 2 fok között várható, de az északi völgyekben hidegebb lesz. Délutánra 6 és 11 fok közé emelkedik a hőmérséklet.