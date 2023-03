Időjárás

Újabb nagy havazás Kaliforniában: a Sierra Nevadában ez minden idők második leghavasabb tele - videó

Újabb jelentős hóesés növelte helyenként fél méterrel a kaliforniai hegyek vastag hótakaróját szerdára virradóan, San Franciscóban pedig fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.



Mammoth Lakes település térségében, Kalifornia legcsapadékosabb vidékén csak az elmúlt három napban 1,2 méternyi hó hullott - jelentette az amerikai országos meteorológiai szolgálat, amely szerint San Franciscóban rekordhideggel, mínusz 2,2 fokos faggyal számolnak. A havazás miatt több helyen ismét utakat kellett lezárni, és áramkimaradások is voltak.



A Kaliforniai Egyetem időjárási laboratóriumának összesítése szerint a Sierra Nevada hegység középső részén október óta 12,7 méternyi hó esett, ami minden idők második legnagyobb hótömege a térségben. A mérések kezdete óta csak 1952-ban volt több hó, akkor a 20 métert is meghaladta - közölte a Donner-hágó térségében működő hómegfigyelő állomás.



A Kaliforniába újabb havat hozó időjárási front az előrejelzések szerint a következő két napban eléri az Egyesült Államok középső és keleti részét is, ami északkeleten havat jelent, miközben a középső államokban viharokat, áradásokat és tornádókat okozhat.



Az Egyesült Államok délnyugati részének egyes térségeiben nem rekord hidegre és hóra készülnek, hanem hőségre. Texas déli vidékein a hőmérséklet elérheti a 38 fokot, ezért a meteorológiai szolgálat bozóttüzek veszélyére hívta fel a figyelmet szerdán.