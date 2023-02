Időjárás

Súlyos károkat és sérüléseket okoztak tornádók az Egyesült Államok középső részén - döbbenetes videók

Súlyos károkat és sérüléseket okoztak tornádók az Egyesült Államok középső részén vasárnap késő este.



A hétfő reggeli jelentések szerint Oklahoma államban legalább hét helyen alakult ki tornádó. A forgószelek háztetőket és járműveket emeltek a levegőbe, fákat csavartak ki. Több tízezer háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás. A helyi hatóságok közlése szerint összesen 12 ember sérült meg, de senki nincs súlyos állapotban közülük. Kansas államból két tornádóról érkezett beszámoló.



A tornádók mellett szintén Oklahomában és Kansasben, valamint Texas államban hurrikán erejű szélvihar csapott le. Texasban óránként 160 kilométeres széllökéseket regisztráltak, ami hármas erősségű hurrikánnak felel meg.



Kansasben a légierő McConnell bázisáról az ott állomásozó repülőgépek legnagyobb részét elővigyázatosságból előzőleg átvezényelték biztonságos bázisra - közölte a légierő.



Az északi Michigan államban újabb hóviharokat jelzett előre a meteorológiai szolgálat, miközben hétfő reggel még mindig több mint százezer háztartásban nem tudták helyreállítani az áramszolgáltatást a múlt heti hóviharok után.



További északi államokban szélviharok és tornádók veszélye miatt van érvényben riasztás hétfőre, miközben az Egyesült Államok kilenc nyugati államára télies időjárási körülmények és újabb komoly havazás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.



A hétvégén Kalifornia déli részén rég nem látott mennyiségű hó esett. Los Angeles környékén vasárnap a 300 méternél magasabban fekvő területeket hó borította, amire legutóbb 1989-ben volt példa.

Farms destroyed and livestock killed just NE of Norman OK near Lake Thunderbird. Very sad scenes out here in Oklahoma today#okwx @SevereStudios @MyRadarWX @MidlandUSA pic.twitter.com/TC5VnCb234 — Jordan Hall (@JordanHallWX) February 27, 2023

A storm in Norman, Oklahoma, injured 12 and caused damage to homes in parts of the city Sunday night. The weather event likely qualified as a derecho, which is often described as an inland hurricane due to the strength of its winds. https://t.co/rEGZCPsFWy pic.twitter.com/dYThUq5LV6 — The Associated Press (@AP) February 27, 2023

Devastating scenes in Norman, Oklahoma at first light after a severe storm ripped through the area.pic.twitter.com/lV9YrIcttV — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 27, 2023

Intense #Tornado damage here in Norman Oklahoma after a strong tornado ripped through throwing cars, and tearing off roofs. Interview is from the home owners first hand experience as the tornado came crashing through his front door. #okwx @SevereStudios @MyRadarWX @MidlandUSA... https://t.co/hIWhk1teuJ pic.twitter.com/vfWHlwn1uZ — Jordan Hall (@JordanHallWX) February 27, 2023