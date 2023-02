Időjárás

Enyhüléssel és sok napsütéssel kezdődik a tavasz

A tél utolsó napjain még felhős, hideg idő várható, a tavasz kezdetén, a hét második felében azonban emelkedik a hőmérséklet, visszatérnek a 10 Celsius-fok fölötti maximumok, a hajnalok azonban továbbra is csípősek maradnak, jellemzően napos és száraz idő lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég, délutántól egyre nagyobb területen válik szakadozottá a felhőtakaró. Legnagyobb eséllyel az ország keleti harmadában fordulhat elő havazás, hószállingózás, de délelőtt helyenként még a déli részeken is havazhat. A nap második felében a csapadék északkelet felé tevődik, majd ott is megszűnik. A keleti, északkeleti tájakon további 1-2 centiméter olvadozó hóréteg nem zárható ki. Az északi, északkeleti szelet több helyen kísérhetik erős, a Bodrogközben olykor viharos lökések. Estére csillapodik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul.



Kedden többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet általában mínusz 8 és 0 fok között várható, kora délutánra pedig 4 és 9 fok közé melegszik fel a levegő.



Szerdán, március elsején, a tavasz első napján az ország északkeleti felén jobbára gyengén felhős, napos vagy derült idő várható, míg a délnyugati tájak fölött közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű. Több helyen megélénkül az északkeleti szél. Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, kora délután általában 8 és 12 fok közötti idő várható, délnyugaton lesz hűvösebb.



Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos vagy derült idő vár ránk, de a délnyugati megyékben közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a Zempléni-hegység környékén olykor meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a csúcsérték 7 és 11 fok között alakul.



Pénteken az ország északi felén derült vagy gyengén felhős, napos időre lehet számítani, míg délen több lesz a felhő, de csapadék ott sem valószínű. A változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 6 és plusz 3, a kora délutáni órákban 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton közepesen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül. A hajnali mínusz 6 és plusz 3 fok közötti értékről délutánra 7 és 12 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.



Vasárnap erősebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor, néhol esetleg gyenge vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az északnyugati szél nagyobb területen is megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.