Csapadékrekordok dőltek meg Kalifornia déli részén a szokatlanul esős és havas hétvégén - videók

Kalifornia déli részén sorra dőltek meg a napi csapadékrekordok, Camarillo városában az 1941-es rekord lett a múlté még pénteken. 2023.02.27 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csapadékrekordok dőltek meg Kalifornia déli részén a szokatlanul esős és havas hétvégén - közölte vasárnap az amerikai meteorológiai szolgálat.



Dél-Kaliforniában csaknem 2 méter hó hullott a hétvégén a magasabban fekvő hegyekben, de a télies időben már 300 méter felett tartós volt a hóréteg.



Los Angeles magasabban fekvő - 300 méter feletti - területeit hó borította vasárnap is, miközben a nagyvárosi térség alacsonyabb és tengerhez közeli részein az elmúlt két nap esői okoztak áradásokat, egyes helyeken földcsuszamlást.



Los Angeles Beverly Hills negyedében 180 milliméter esőt mértek, ami csaknem harmada az éves átlagos csapadékmennyiségnek. Volt olyan hely, ahol 200-300 milliméter eső hullott, és a megáradt vízfolyások több helyen alámosták a partot, Valencia településen a Santa Clara folyó egy ott működő lakókocsi-parkban több otthont is magával sodort. A természeti katasztrófában senki nem sérült meg.



A Kaliforniában rendkívüli havazást és esőket okozó viharzóna miatt vasárnapra az Egyesült Államok középnyugati területein adtak ki figyelmeztetést, ami 20 millió embert érint. Oklahoma államra súlyos tornádók veszélye miatt adtak ki riasztást.



Közben az északi Michiganben vasárnap is még mintegy 210 ezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás a hét közepén a térséget elért hó- és jégvihar következményeként. Csütörtökön összesen 600 ezer háztartásban nem volt áram, miután a vezetékek leszakadtak a ráfagyott jég súlya alatt.



Az Egyesült Államok nyugati és középső részeit sújtó viharoknak szombat estig a jelentések szerint három halálos áldozata volt. Michiganben egy tűzoltó vesztette életét egy leszakadt elektromos vezeték miatt, Minnesotában egy hókotró gázolt halálra egy gyalogost, míg az oregoni Portlandben egy ember halálát kihűlés okozta.

Snowfall at Sequoia National Park, California pic.twitter.com/JWiH2WyvMM — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) February 26, 2023

It's global warming out in Southern California

pic.twitter.com/GtJfhgyXyC — DC_Draino (@DC_Draino) February 26, 2023

Two bald eagles in a nest in Big Bear, California, are working hard to ensure their eggs stay warm as a #winterstorm brings cold weather and snow to the area. #CAwx pic.twitter.com/0r4sH8L2PE — AccuWeather (@accuweather) February 24, 2023

Palm Trees and snow in San Bernardino, California.



Looks like Global Warming decided to take a year off. pic.twitter.com/5rdFy8Qlf5 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 25, 2023

😱USA, California - February 26, 2023



West coast still getting absolutely hammered. 8-10 feet (2.4+ - 3+ meters of snow) sitting here near Mammoth Lakes. Continues to fall.



Photo Credit: Carter Murphy via Meteorologist Eric Graves pic.twitter.com/lFeUXOPwB8 — ☄️✨ Helenna Rossa ✨☄️ (@HelennaRossa) February 26, 2023