Időjárás

Szokatlan havazás bénította meg Kalifornia déli részét - videók

Havazás és esőzések, villámáradások okoztak fennakadásokat az Egyesült Államok nyugati államaiban, Los Angelesben három évtizede először adtak ki figyelmeztetést hófúvásra szombaton. 2023.02.26 10:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Los Angeles körüli hegyvidék egyes részein másfél métert meghaladó a hóréteg vastagsága. Mountain High településen 205 centiméter havat mértek. Kalifornia észak-déli autópályájának hegyvidéki szakaszát az erős havazás és a jégréteg miatt lezárták.



A közeli Ventura megyében szombat reggelre villámáradás alakult ki az előző napon lehullott nagy mennyiségű eső nyomán, de komolyabb károkról nem érkezett jelentés. Pénteken Los Angelesben és környékén évtizedes napi csapadékrekordok dőltek meg.



Kalifornia északkeleti részén a Sierra Nevada hegységre lavinaveszély miatt adtak ki figyelmeztetést, miközben újabb havazást várnak a pénteken lehullott 60 centiméter után. Arizonában is szokatlanul erős havazás alakult ki a tél újabb viharában.



A középnyugati Michigan államban több százezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, miután a vezetékek a ráfagyott csapadék súlya alatt leszakadtak. A meteorológusok és a helyi áramszolgáltató az utóbbi évtizedek legsúlyosabb viharáról beszélnek, amelynek nyomán másfél centiméter vastag volt jégréteg.



Az elmúlt napokban az Egyesült Államok nyugati és középső részeit sújtó viharokban három ember halt meg, Michiganben egy tűzoltó vesztette életét egy leszakadt elektromos vezeték miatt, Minnesotában egy hókotró gázolt halálra egy gyalogost, míg az oregoni Portlandben egy ember halálát kihűlés okozta.

y'all it's lightning and snowing... IN LOS ANGELES pic.twitter.com/HduVM00x2M — Candice, please. (@spinnellii) February 26, 2023

Nearly 85,000 households and businesses were without power in the Los Angeles area as storms battered parts of California, bringing snow to higher elevations and dumping rain and hail in the flatlands pic.twitter.com/1VVEKW5DiD — Reuters (@Reuters) February 26, 2023

BREAKING: Live look at Los Angeles right now. pic.twitter.com/PUSJNwrClA — Nick Cho (@NickCho) February 26, 2023

I honestly don't know how anyone in Los Angeles right now, seeing the rain and wind along with the bitter cold, cannot be heartbroken about all the people sleeping outside pic.twitter.com/tRQoBsVqNL — Mark Horvath (@hardlynormal) February 25, 2023